Bağcılar’da bir yılda 5 bin 300 çift mutluluğa "Evet" dedi

Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde attıkları imzayla dünya evine girenlerden 235’i yabancı evlilik yaptı. Yabancı evlilik yapanların eş olarak en çok tercih ettiği yabancılar arasında ilk sırayı 127 kişiyle Suriyeliler aldı. Onları sırasıyla 28 kişiyle Almanya, 22 kişiyle Azerbaycan ve 11 kişiyle Özbekistan takip etti.

Son nüfus sayımına göre 751 bin 510 nüfusuyla İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar’da her yıl on binlerce kişi mutluluğa adım atıyor. İlçedeki nikah işlemleri damat ve gelin adaylarının müracaat ettiği Bağcılar Belediyesi evlendirme dairesinde yapılıyor.

235 kişi yabancı evliliği yaptı

2017 yılı içinde 5 bin 300 çift evlendirme memurunun kıydığı nikahla şahitler huzurunda dünya evine girdi. Kayıtlara göre nikahı kıyılanlardan 235’i yabancı evliliği yaptı. Yabancı evliliklerinde ilk sırayı 127 kişi ile Suriyeli, ikinci sırayı ise 28 kişiyle Almanlar yer alırken onları da 22 kişiyle Azerbaycan ve 11 kişiyle Özbekistan takip ediyor.

Çiftlerin ev ihtiyaçlarını Bağcılar Belediyesi karşıladı

Öte yandan Bağcılar’da geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22.’si düzenlenen Toplu Düğün Şöleni’nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın kıydığı nikahla 25 çift dünya evine girdi. 22 yılda yuva kuran çift sayısı 952 oldu. Çiftlerin beyaz eşyalarından, mutfak eşyalarına kadar evlerinin ihtiyaçları da Bağcılar Belediyesi tarafından karşılandı.