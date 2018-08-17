Bağcılar’da boykot var

ABD‘nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı yaptırım kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı boykot çağrısına Bağcılar Belediyesi’nden destek geldi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ABD’nin uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan bir anlayış içerisinde ülkemizi hedef alarak başlattığı yaptırıma karşılık yazı hazırladı. Çağırıcı, ABD menşeli ürünlerin satın alınması yerine yerli malı kullanımını teşvik ettiği yazıyla başta belediye müdürlükleri olmak üzere birey ve STK düzeyinde bütün ilçe sakinlerini boykota davet etti.

“Milletimizin manevi hisleri ve taşıdığımız mesuliyetin bir gereği olarak aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet gösterilmesi gerekir” diyen Başkan Çağırıcı, yazıda özetle şu maddelere yer verdi: "Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerimizde gıda, içecek ürünleri yerli ürünlerden tercih edilmeli, Belediyemizde yerli milli yazılım olan PARDUS’a ivedilikle geçilmeli, KİK’le ilgili tebliğler doğrultusunda elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretimi tercihe özen gösterilmeli. Başta ABD olmak üzere ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri kesinlikle tercih edilmemeli, Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotlar ve yükleyicilerde de yerli ürün veya markalar tercih edilmeli. Yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kesinlikle kaçınılmalı, Hiçbir şekilde yabancı para cinsinden sözleşme yapılmamalı, Yerli olmayan ürün/cihaz/ekipmanların satın alınması ya da kiralanması, zaruret olmadıkça yapılmamalı. Halen kiralama sureti ile kullanılanların da ise kira süreleri uzatılmamalı, Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmeli, İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanmalı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çağırıcı, gerek birey ve gerekse STK yetkililerine bu boykota verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.