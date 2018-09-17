Bağcılar'da çalan zille 153 bin 515 öğrenci ders başı yaptı

Bağcılar'da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ilçe protokolü, öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı açılış töreniyle başladı. 153 bin 515 öğrenci çalan zille ders başı yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde büyük ideallerimiz ve büyük hedeflerimiz var” diye konuştu.

Tüm yurtta olduğu gibi Bağcılar'da da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle açılış töreni yapıldı. İÇDAŞ İlkokulunda yapılan program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Gençlerimizi çocuklarımızı ne kadar iyi yönlendirirsek ne kadar geleceğe hazırlarsak; milletimize ve İslam alemine faydalı olacaklarını düşünüyorum. Yeni eğitim öğretim dönemi öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar hep birinci önceliğimiz eğitim olmuştur. Çocuklarımızın vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına bağlı inançlı bir şekilde yetiştirilmeleri adına eğitimin her alanında destek vermeye devam ediyoruz. Ülkemizin değişim ve dönüşümü devam ederken iç ve dış güçler birtakım hesaplar uğruna ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyorlar. Ama biz bunlarla geçmişte nasıl mücadele ettiysek bugün de yine milletimizle birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bir daha bu ülkede 15 Temmuzlar yaşanmasın diye mücadele ediyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde büyük ideallerimiz ve büyük hedeflerimiz var” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de “2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

“Çocuklar dudaklarımızın değil ayak izlerimizin peşinden gelirler”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise velilere “Eğitim ailede başlar. Çocuklarımızın elbise dolaplarının yanında mutlaka kitap dolapları da olmalıdır. Okuyan düşünen soran ve sorgulayan nesil yetiştirmek zorundayız” tavsiyesinde bulunurken öğretmenlere ise şöyle seslendi:

"Öğrencilerimize iyi örnek olmak zorundayız. Öğrencilerimiz ne dediğimize değil ne yaptığımıza bakarlar. Dudaklarımızın değil ayak izlerimizin peşinden gelirler. Sizlerden isteğim sınıfta yüzünüz daha çok öğrenciden yana olsun. Onlarla göz göze olun yüz yüze gelin. Gönlüne dokunmadığınız hiçbir cana bir şey kazandıramazsanız. Hem öğrenciye hem veliye dokunun. İşte o zaman öğretmen olmanın tadına varırsınız."

"Öğrencilere 10 bin adet kırtasiye yardımı yapıldı”

Konuşmaların ardından Fatmanur Akarsu ve Sahra Cemre isimli öğrenciler şiir okudu. Etkinlikte çocuklar Anadolu halk oyunları gösterisi yaptı. Çocuklar, alandaki davetlilerden büyük alkış aldı.

Törenin sonunda Kaymakam Eldivan, Başkan Çağırıcı, İsmet Öztürk ve Mustafa Yılmaz zil çalarak eğitim öğretim dönemini başlattı. Protokol üyeleri sınıfları dolaşarak öğrencilere moral verirken Bağcılar Belediyesi içinde çanta, defter, kalem gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet kırtasiye ürünü yardımında bulundu. Açılış programından sonra okul bahçesine kurulan havalı oyun parklarında eğlendi.

Törene Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler,öğrenciler ve veliler katıldı.