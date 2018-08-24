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24 Ağustos 2018 13:55

Bağcılar’da "Çığlık" maskeli soygun

Bağcılar’da bulunan bir fast food restorana sabah saatlerinde gelen çığlık maskeli, silahlı bir kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.

Bağcılar’da

24 Ağustos 2018 13:55

Soygunu gerçekleştiren kişinin restoranın eski çalışanı olduğu belirlenirken, şahıs kısa sürede polis tarafından kısa sürede yakalandı.


Olay, Bağcılar, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir fast food restoranında sabah saatlerinde gerçekleşti. Daha önce fast food restoranında çalışan 21 yaşındaki Engin G. içeride çalışanlar varken iş yerine çığlık maskesi ile gelerek silahlı soygun gerçekleştirdi. İş yerinde bulunan yaklaşık 13 bin lirayı alan soyguncu, elinde paralarla koşmaya başladı. Olay yerinde bulunan Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri durumu hemen fark ederek soyguncunun peşine düştü. Soyguncu Engin G. uzaklaşamadan, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Zanlı kaçarken üzerinde bulunan metal paraları attığı da öğrenildi.


Soyguncu Engin G. yakalandıktan sonra Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Daha önce şahsın uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan kaydı bulunan soyguncunun emniyetteki sorgusu sürüyor.




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