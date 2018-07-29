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29 Temmuz 2018 11:56

Bağcılar’da çocuklar bitkilerle arkadaş oldu

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Botanik Bahçesi’nde toprakla uğraşan çocuklar hem terapi görüyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

Bağcılar’da çocuklar bitkilerle arkadaş oldu

29 Temmuz 2018 11:56

Öğrencilerden kimisi elindeki çapası ve tırmığıyla bitki ekerken kimisi de kumdan kaleler yaparak oyun oynuyor.


Yaz tatilini İstanbul’da geçiren çocuklar, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen aktivitelere katılarak zamanını en iyi şekilde değerlendiriyor. 16 Bilgi Evi’nde yaz nedeniyle en çok rağbet gören yerlerin başında ise bine yakın öğrencinin katılım gösterdiği Botanik Kulübü geliyor.


Sabah 09.00’da eline çapasını, tırmığını, küreğini ve sulama aparatını alan öğrenciler eğitmenleri eşliğinde Botanik Bahçesi’ne giriyor. Toprakla buluşan çocuklardan kimisi domates, biber, patlıcan, maydanoz, kıvırcık çeşitleri bulunan bitkilerden ekerken kimisi de çiçekleri suluyor. Kirlenmeyi düşünmeden elleriyle toprağı kazarak hoşça vakit geçirenlerin yanında kumdan kaleler yaparak oyunlar oynayanlar da göze çarpıyor.



"Konuşunca daha çok domates veriyor”


Eğitmenler, çocukların teknolojiden uzak toprakla yoğrulan çamurlu elleriyle hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerinin yaşıtlarına göre daha hızlı ilerlediğini söyledi. Bu etkinlik sayesinde bitkilerin bir tohumken nasıl sebzeye dönüştüğüne anbean tanıklık edildiği belirtildi.


10 yaşındaki Hilal Kara da Koca Yusuf Bilgi Evi Botanik Bahçesi’nin müdavimlerinden. Hilal’i buraya bağlayan ise kendi ekip büyüttüğü ve Domto ismini verdiği domates bitkisi. Domto ile arkadaş olduğunu söyleyen Kara, "Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Hocalarımın öğrettiği şekilde buraya bir domates ektim. Büyüyünce adını Domto koydum. Domto büyüdü ve domatesler verdi. Bu bahçede en çok ürün veren de o oldu. Biz çok iyi arkadaşız. Beni dinliyor ve çok iyi anlıyor. Ona ‘Sen çok güzelsin’ diyorum, iltifat ediyorum. Konuşunca daha çok domates veriyor” dedi.


Gün sonunda çocukların elleri kirli ve bedenleri yorgun olmasına rağmen yüzleri gülerek Botanik Bahçesi’nden ayrılıyor.




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