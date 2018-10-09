İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağcılar'da çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi

Bağcılar’da çökme riski nedeniyle boşaltılan bina havadan görüntüledi.

Bağcılar'da çökme riski nedeniyle boşaltılan bina havadan görüntüledi.


Bağcılar'da yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çökme riski yaşayan bina boşaltılmıştı. Çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bina havadan görüntülendi. Görüntülerde olay yerine gelen belediye ve zabıta ekiplerinin binanın etrafını çevirerek çökme riskine karşı önlem aldığı görülüyor. Öte yandan binanın temelinde yer yer boşluklar ve zedelenmeler olduğu görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.