Bağcılar'da çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi

Bağcılar'da çökme riski nedeniyle boşaltılan bina havadan görüntüledi.

Bağcılar'da yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çökme riski yaşayan bina boşaltılmıştı. Çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bina havadan görüntülendi. Görüntülerde olay yerine gelen belediye ve zabıta ekiplerinin binanın etrafını çevirerek çökme riskine karşı önlem aldığı görülüyor. Öte yandan binanın temelinde yer yer boşluklar ve zedelenmeler olduğu görüntülendi.