Konuşmacılar FETÖ’nün bir daha bu ülkede canlanmaması için eğitim sisteminin önemine değindi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İhanet şebekesinin bir daha olmaması adına vatana millete İslam’a faydalı nesiller yetiştirmek zorundayız tüm gayretimiz bu” dedi.

Bağcılar’daki 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı töreni İSTOÇ İlkokulu’nda düzenlendi. Törene Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ilçe Müftüsü Musa Uzun, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, okul müdürü Olcay Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Davetlilere 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan bir belgesel izletildi.

“Çocuklarımızı vatanını daha çok seven çocuk olarak yetiştirelim”

Bağcılar’a yeni atanan Kaymakam Mustafa Eldivan da şunları söyledi: “Kıymetli öğretmen arkadaşlar değerli idareciler, izlediğim 15 Temmuz belgeselinden çıkarmamız gereken sonuç şu. Sadece eğitimle yada sadece öğretimle olmuyor bu iş. İkisi bir araya gelmeyince olmuyor bu iş. Bu FETÖ denen alçaklar şunu yaptı memlekette ne kadar yetişmiş zeki çocuk varsa bunları bir şekilde bu örgüte kazandırdılar. Matematik öğretmekle fen öğretmekle bunları bilim adamı yapmakla olmuyor eğitim gerekiyor vatan aşkı gerekiyor. Vatan aşkı da imandandır iman gerekiyor. Öncelikle öğretmen arkadaşlardan şunları istiyorum kesinlikle sadece ders sadece okul sadece iyi puan alsın bunlar önemli değil artık. Sosyal açıdan daha iyi olanlar memleketi bir yere getirmezler arkadaşlar. Öncelikle vatan aşkı millet aşkını ve iman gücünü bu çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Artık çocuklarımızı vatanını daha çok seven çocuk olarak yetiştirelim” dedi.

“Yeni dönemde sayın Kaymakamımızla birlikte yeni projelere imza atacağımıza inanıyorum”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Bağcılar ailesi olarak kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde olarak bugüne kadar birçok güzelliğe imza attık. Yeni dönemde sayın Kaymakamımızla birlikte yeni projelere imza atacağımıza inanıyorum. Ülkemizde özellikle Bağcılar’da eğitimde başarıyı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 1992’de Bağcılar ilçe oldu. Nüfus 303 bin okul sayısı 18, yani eğitime verilen değerdi bu. Türkiye’nin aydınlık geleceği diye bahsedilirken ihmal edilen en önemli can damarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Bugün Bağcılar’da sadece devlet okulu 110, özel okullarla 170’i buluyor. 80’erli sınıflar vardı şimdi Allah’a şükürler olsun 30’arlı sınıflara düştü. Ve yüzde 50’den fazlasının tekli eğitime geçtiği bir Bağcılar. Başbakanımız 2019’da tamamen tekli eğitime geçilecek dedi. İnşallah biz Bağcılar’da o hedefi 2018’de yakalayacağız”

15 Temmuz darbe girişimine dikkat çeken Çağırıcı, “İhanet şebekesinin bir daha olmaması adına vatana millete İslam’a faydalı nesiller yetiştirmek zorundayız tüm gayretimiz bu” dedi.

“Öğrencilerimiz dudaklarımızın değil ayak izlerimizin peşinden giderler”

Daha sonra sözü alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise “Unutmayınız ki eğitim ailede başlar çocuklarımızın elbise dolaplarının yanında kitap dolapları da mutlaka olmalıdır. Okuyan düşünen ve projeleriyle yarına ışık tutan nesiller yetiştirmek zorundayız. Öğretmen arkadaşlarım geleceğin mimarı sizlersiniz. Sizlere büyük işler düşüyor. Yeni müfredatımızda sizlerden aklını kullanan kendini ifade eden düşünerek doğruyu bulan bir nesil yetiştirmenizi istiyoruz “şeklinde konuştu.

“Bağcılar Belediyesi tarafından 10 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı”

Konuşmaların ardından Muhammed Ali Güvenci, “İlköğretim Haftası”, Hatice Meryem Memiş ise “Ben Anadoluyum” isimli şiiri okudu. Etkinlikte Kafkas Halk oyunu ekibi ile Silifke Yöresi Halk Oyunları ekibi müzik eşliğinde gösteri yaptı. Çocuklar da okul bahçesine kurulan oyun parklarında eğlendi.

Törenin sonunda Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ilk ders zilini çalarak eğitim öğretim dönemini başlattı. Davetliler sınıfları dolaşarak öğrencilere moral verirken Bağcılar Belediyesi tarafından içinde defter, boya kalemi, çanta, beslenme çantası gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet kırtasiye paketi ilçe genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.