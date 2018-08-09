Bağcılar’da Enderunlular dolu dolu bir yaz geçiriyor

Pikniklerde oyunlar oynayan, yiyeceklerini paylaşan ve doyasıya eğlenen çocuklar, müze gezilerinde bilgilerini artırırken oryantiring sporuyla da zihinsel yeteneğini geliştiriyor.

Astronomiden sanat atölyelerine kadar 61 farklı branşta kurs veren Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, yazın tatile gitmeyen öğrenciler için eğitim hizmeti renkli etkinliklerle devam ediyor. Sayıları 130’u bulan kursiyerler için her gün farklı bir aktivite programı hazırlandı.

Otobüslerle yola çıkan çocuklar sessiz ve serin alanlarda piknik yaparak doğanın tadını çıkarıyor. Yakar top, halat çekme, mendil kapma ve ip atlama gibi oyunlar oynayarak gönüllerince eğlenen çocuklar, acıkınca da yanlarında götürdükleri yiyeceklerle dostluk sofrası kuruyor.

“Zamana karşı yarışmayı ve hızlı karar vermeyi öğrendiler”

30’arlı gruplara ayrılan çocuklar, bu dönem oryantiring sporuyla da tanıştı. Geniş bir alanda yapılan oryantiring sayesinde minikler zihinsel yeteneğini geliştirirken harita yardımı ile yön bulmayı, zamana karşı yarışmayı ve hızlı karar verebilmeyi de öğreniyor. Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun da desteklediği çocuklar ileride profesyonel olarak turnuvalara katılmayı da düşünüyor.

“Üniversite gezileriyle bilim yuvalarını tanıma fırsatı buldular”

Tatil programında dinlence ve keyifli zamanın yanında çocukların bilgiyle donandığı aktiviteler de var. Bir yandan yapılan müze gezilerinde hem geçmişe yolculuk yapıyor hem de tarihe tanıklık ediyorlar. Ayrıca İstanbul’da bulunan üniversiteleri gezen çocuklar kampüsleri, fakülteleri, araştırma merkezlerini ve bilim yuvalarını tanıma fırsatı buldu.