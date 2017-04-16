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16 Nisan 2017 14:02

Bağcılar’da “engelsiz” seçim

Bağcılar Belediyesi yaşlı ve engelli vatandaşların oy kullanması için ambulans ve engelli aracı tahsis etti.

Bağcılar’da “engelsiz” seçim

16 Nisan 2017 14:02


Bağcılar Belediyesi 16 Nisan referandumunda yaşlı ve engelli vatandaşların oylarını kullanmasında herhangi bir zorluk yaşamaması için seferber oldu. Belediye ekipleri 9 adet asansörlü özel araç, 1 ambulans ve 25 binek araçla yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okula götürdü ve ardından da tekrar evlerine kadar bıraktı.


Felç geçiren ve dört aydır evden dışarıya çıkamayan 69 yaşındaki Sami Boyraz, oy kullanmak için belediyeden yardım istediğini belirterek, "Hastanede yatıyordum çift taraflı felç geçirdim. Fakat oy kullanmam lazımdı vatandaşlık görevi gereği. Ancak aşağıya inemediğim için belediyeden yardım istedim. Onlar da bize yardımcı oldu sağ olsunlar oy kullandık. Bu anayasa seçimimiz memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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