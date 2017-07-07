Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 17:13

Bağcılar’da Evlendirme Dairesi’nde 07.07.2017 çılgınlığı

İstanbul’un en çok nikah kıyılan ilçesi Bağcılar’da 7 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 07.

Bağcılar’da Evlendirme Dairesi’nde 07.07.2017 çılgınlığı

07 Temmuz 2017 17:13

07.2017’de yoğunluk yaşandı. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Nikah Salonu evlenmek isteyen çiftlerle doldu taştı. Günlük ortalama 15 olan nikah sayısı bugün 4’e katlayarak 61’i buldu. Çiftlerden kimi memleketinin plakası olduğu için, kimi uğurlu sayısı olduğu için kimi de ileride unutmamak için bugün evlenmeyi tercih etti.


Bağcılar Belediyesi Nikah Salonu’nda 7 Temmuz 2017 günü yoğun ancak heyecanlı ve mutlu bir gün yaşandı. 7 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 07.07.2017 gününü fırsat bilen çiftler evlenmek için nikah salonuna akın etti. Günde 15 çiftin nikahının kıyıldığı salonda bugün dünya evine girenlerin sayısı tam 4 katına çıktı. 10’ar dakikayla 61 çiftin nikahı kıyıldı.



Bugün evlenen çiftler nikah tarihini unutmayacak


Nikah kıymak için bugünü tercih edenlerin ise çeşitli bahaneleri vardı. Kimi çiftler uğurlu sayıları olduğu için, kimi bu tarihi unutmamak için kimi de memleketinin plakası olduğu için özellikle bugünü seçti.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugün nikah kıyan çiftlere bir ömür mutluluklar diledi. Çağırıcı yaptığı açıklamada “Bugün anlamlı bir gün. Nikah Dairelerimizde de yoğunluk yaşanıyor. Eminim ki bugün evlenen çiftler nikah tarihini unutmayacaklar. Eşler arasında karşılıklı sevgi ve saygı olduğu vakit hayat mutlulukla yaşanıyor. Evlenen çiftlerimize huzur ve mutluluk dolu nice yıllar diliyorum” dedi.



“Memleketimin plakası olduğu için bu tarihi tercih ettik”


07.07.2017 tarihini tercih eden çiftlerden Emre Lüleci, ‘’Eşim benim çocukluk aşkım. Nikah için bugünü özellikle tercih ettik. Çünkü biz aşkımızın 7’nci yılındayız. Bu yıl evlendiğimiz için tarihin de nikahımızla uyumlu olmasını istedik. Çok heyecanlıyız. Balayı için Gürcistan’a gideceğiz.’’ Yine nikahı kıyılan Sercan ve Seda çifti, ‘’Polis memuruyum. Eşim Seda Yalovalı. Yalova’nın plakası da 77 olduğu için özellikle bugünü tercih ettik" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!