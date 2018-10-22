Bağcılar'da gençlere kaykay pisti müjdesi

Keyifli geçen sohbette başkan Çağırıcı, gençlere modern ve kullanışlı kaykay pisti müjdesi verdi. Çağırıcı, inşaatı devam eden Bağcılar Meydan'ında eskisinin yerine rampalı, basamaklı ve tırabzanlı geniş bir alanı kaykay için ayırdıklarını söyledi.

Bağcılar'da geleneksel hale gelen “Öğrenci Buluşmaları” 2018-2019 eğitim öğretim sezonuyla beraber tekrar başladı. Devlet ve özel ayrımı yapmaksızın bütün okullara zaman ayıran Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın son durağı Özel Eda İstanbul Koleji oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da Başkan Çağırıcı'ya eşlik etti. Etkinliğin yapılacağı salon lise öğrencileri tarafından dolduruldu. Çağırıcı, kendi öğrenciliğini anlatarak başladığı programda gençlere “Kendiniz, milletiniz ve ülkenizin geleceği için çok çalışın” tavsiyesinde bulundu. Mustafa Yılmaz da eğitim sistemiyle ilgili kendisine yönlendirilen soruları cevaplandırdı.

“Hem tekniklerini geliştirip hem de eğlenecekler”

Söz alan öğrenciler, Başkan Çağırıcı'ya istek ve şikayetlerini iletti. Gençlerin özellikle kaykay alanı isteği üzerine Çağırıcı, yeni meydan projesi içinde büyük bir kaykay pisti de yaptıklarını söyledi. Çağırıcı, “İstanbul'un en büyük meydanını Bağcılar'a yapıyoruz. Yeşilin ön planda olacağı yeni meydanda eski kaykay pistinin yerine daha modern ve kullanışlı bir kaykay alanı yapıyoruz. İnşallah kaykay tutkunu gençlerimiz bu alanda serbestçe spor yapabilecekler. Hem tekniklerini geliştirip hem de eğlenecekler” dedi. İnşaatı devam eden kaykay pistinde rampa, kaldırım, duvar, basamak ve tırabzan olacak.