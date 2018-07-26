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26 Temmuz 2018 10:56

Bağcılar’da iki ayda 2 bin 706 çocuk sünnet ettirildi

Bağcılar Belediyesi tarafından maddi imkanları kısıtlı olan 2 bin 706 çocuk ilçede bulunan özel hastanelerde sünnet ettirildi.

Bağcılar’da iki ayda 2 bin 706 çocuk sünnet ettirildi

26 Temmuz 2018 10:56

Çocukların sünnet kıyafetleri de Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı’ndan ücretsiz olarak karşılandı.


Bağcılar’da yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için Bağcılar Belediyesince her yıl gerçekleştirilen sünnet etkinliği devam ediyor. Mayıs ayı sonunda başlayan proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 706 çocuk için başvuru yapıldı. Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne kayıt yaptıran aileler aldıkları sünnet kağıdıyla beraber ilçedeki 4 özel hastaneye gönderiliyor.


Hastanede en son teknolojiyle sünnet ettirilen çocukların asasından gömleğine ve şapkasına kadar sünnet kıyafetleri ise Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayır Çarşısı’ndan temin ediliyor. Yetkililer, müracaatların Ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi. Geçen yıl aynı dönemde 3 bin 103 çocuk sünnet ettirilmişti.



“Çocukların en hijyenik şartlarda sünnet olmalarını sağlıyoruz”


Sünnet olan çocukları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Bağcılarlı ailelerimizi bu özel günlerinde yalnız bırakmıyoruz. Çocukları en hijyenik şartlarda sünnet olmalarını sağlayarak onların mutluluklarına ortak oluyoruz” dedi.




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