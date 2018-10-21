Bağcılar'da Kestane Şenliği renkli anlara sahne oldu

Bağcılar'da düzenlenen Kestane Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kilo kestanenin dağıtıldığı şenlikte vatandaşlar, dalından topladıkları kestaneyi tatma imkanı da buldu.

Bağcılar Belediyesinin 2011 yılında hizmete sunduğu nostalji bahçelerinden olan Kestane Bahçesi'nde 'Kestane Şenliği' düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte pişirilen yüzlerce kilo kestane vatandaşlara ikram edilirken, ilçe sakinleri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe katılan Bağcılarlılar, hem ailece piknik yaptı hem de görevlilerin kavurduğu kestanelerden tattı. Vatandaşlarla etkinlikte bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dalından topladığı kestaneleri ızgarada pişirerek vatandaşlara ikram etti. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte 500 kilo kestane ve kestane şekeri dağıtıldı. Ayrıca şenlikte Kastamonu mutfağına ait yöresel yemekler de ikram edildi.

Bağcılar'da Türkiye'nin birçok yerinden gelen vatandaşın bulunduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaşların festivallerde memleket özlemlerini giderdiklerini söyledi. Çağırıcı, "Bağcılarımızda tüm meyve bahçelerinin ürünlerini görüyoruz. Gerçekten çok güzel mahsuller yetişiyor. Benim için en önemli olanı da o meyvelerimizin içerisinde hemşehrilerimizin onları sevgiyle koruyor olması. Bu aynı zamanda sosyal dönüşüm projesi olarak da ortaya çıkmış durumda. Onların sevgiyle kurdukları ve onların sevgisi, besini ve gıdası olan o meyvelerimizin yine hasadını da hemşehrilerimizle birlikte yapıyoruz. Bağcılar bu noktada gerçekten şanslı. Farklı kültürler, farklı yöreden ve hemşehrilerimizin bir araya gelip yerleştikleri yerde tam bir kültür mozaiğini yaşıyoruz” dedi.

Etkinlikte farklı kültürleri tanıma imkanı bulduklarını ifade eden Şehri Acar, “Yemeklerimiz kestane şekerinden başlıyor, bütün yemeklerimizin içine kestane koyuyoruz. Lezzeti Kastamonu'dan geliyor, o yüzden biz de yemeklerimizin içinde tanıtım yapıyoruz” dedi.

Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamında oluşturulan Kestane Bahçesi, yaklaşık 11 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve alanda 100 kestane ağacı bulunuyor. Bahçede Kastamonu yöresine ait sosyal tesis, pergola ve mangal hizmeti de veriliyor.