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27 Şubat 2018 10:36

Bağcılar’da kontrolden çıkan bir minibüs 4 araca çarptı: 5 yaralı

Bağcılar’da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs karşı şeride geçerek 4 araca çarptı.

Bağcılar’da kontrolden çıkan bir minibüs 4 araca çarptı: 5 yaralı

27 Şubat 2018 10:36

Kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar O-6 Batışehir Kuzey Marmara bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Minibüs, karşı şeritten gelen 4 araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.


Kazaya karışan bir şoför, “Ben ne olduğunu anlamadım karşı şeritten ilk önce benim üzerime uçtu. Daha sonra diğer araçlara çarptı” dedi.


Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.




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