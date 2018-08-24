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24 Ağustos 2018 20:09

Bağcılar’da korkutan yangın: çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Bağcılar’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Bağcılar’da korkutan yangın: çatı katı alev alev yandı

24 Ağustos 2018 20:09

Oğlunun evinin yandığını gören baba, alevlere müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilendi.


Olay, saat 19.00 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1909 Sokak’ta 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Ev sahibinin babası olduğu öğrenilen bir vatandaş ise kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen baba olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Sokakta bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.


Yangın vatandaş kamerasına yansıdı


Alevlerin yükseldiğini gören bazı vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde alevlerin bir anda çatı katını kaplıyor. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığı görülüyor.




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