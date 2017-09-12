Bağcılar’da mini mini birler için oyun parkları kuruldu

Okula, öğretmen ve arkadaşlarına çabuk uyum sağlamaları için yapılan bu etkinlikte çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına bir hafta erken başladı. Miniklerin okula, öğretmenlere ve arkadaşlarına uyum sağlaması için okullarda bir dizi etkinlikler düzenleniyor. Bağcılar Belediyesi de bu kapsamda ilçe genelindeki okulların bahçesine şişme oyun parkları kurdu.

Çocukların heyecanı yüzlerinden okunuyordu

Mini mini birler gün boyunca bu parklarda hem oynadı hem de bundan sonra beraber eğitim görecekleri arkadaşlarıyla tanıştı. Minikler etkinlik alanında palyaçolarla eğlendi. Çocukları aileleri de yalnız bırakmadı. Okula anne-babalarıyla gelen çocukların heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İlçe Müftüsü Musa Uzun da moral vermek için öğrencileri ziyaret etti. Çocuklarla sohbet edip balon veren ziyaretçiler, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğraf çekildi.

"Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum"

Yaptığı açıklamada Bağcılar’da okulların her yönüyle eğitime hazır olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yeni eğitim ve öğretim döneminde okullarımızı; siz değerli öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim almaları için hazırladık. Alt yapı ve fiziki düzenlemelerini tamamladık. Sizlerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla tüm okulların tamir ve tadilatı yapıldı. Sınıflar, laboratuvarlar ve öğretmen odaları temizlenerek boya ve badana işleri tamamlandı. Okul bahçelerinin zemin ve duvarları boyanarak, değişik renklerde süslendi. Yeni eğitim ve öğretim dönemde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.