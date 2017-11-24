Bağcılar’da Öğretmen Günü özel bir programla kutlandı

Programda Başkan Lokman Çağırıcı da öğretmeni Sultan Avşar’ın elini öpüp, kendisine çiçek verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda düzenlenen yemekli özel bir programla kutlandı. İlçede görev yapan emekli ve stajyer öğretmenlerden oluşan 900 öğretmenin ailesiyle katıldığı program, Öğretmenler Korosu’nun müzik dinletisiyle başladı. Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğretmenlerin her geçen gün itibarının yükseldiğini görüyoruz. Mutlaka her insanın bir öğretmenden nakış nakış işlendiğini görmek onları da mutlu ediyor. Ülkemizde yetişkin donanımlı kişilere ihtiyaç duyuluyor bu da siz öğretmeler sayesinde olacak. Uzay sanayine adım atan silah sanayini yapan dünya üzerinde son yıllarda yapılan 10 büyük projenin Türkiye’de gerçekleştiğini gördük. Böyle bir Türkiye’de güçlü nesiller yetiştirmek de siz öğretmenlerin ve bizim görevimiz olacak. Bu vesileyle Öğretmenler Gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlik hiç bitmeyen bir öğrenciliktir”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise, “Bir milletin milli ahlaki ve ekonomik yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal ve hizmet mesleğidir” dedi.

Programda öğretmenler adına söz alan emekli öğretmen Ömer Yaşar, duygulandığı konuşmasında şunları söyledi:

“37 yılımı dünyanın en güzel mesleği olan öğretmenliğe ayırdığım için onur ve gurur duydum. Anılarım yüreğimden ve gözlerimden hiç silinmeyecek. Öğrencilerimi hep sevdim. Onlara büyüklerine saygılı olmayı küçüklere sevgiyle yaklaşmalarını ve güzel yurdumu sevmelerini öğütledim. Öğretmenlik hiç bitmeyen bir öğrenciliktir.”

“Bana dünyayı verseler bu kadar mutlu olmam”

Konuşmaların ardandan emekli öğretmenlere ve Bağcılar’da 25 yılını doldurmuş öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri verildi. Ardından stajyer öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Açılan Türk bayrağı etrafında toplanan stajyer öğretmenler, yeni başlayacakları kutsal görev öncesi hep bir ağızdan yemin etti.

Geceye Başkan Lokman Çağırıcı’nın İmam Hatip Lisesinden öğretmeni Sultan Avşar da katıldı. Çağırıcı, Avşar’ın elini öpüp Öğretmenler Günü’nü kutladıktan sonra kendisine çiçek takdim etti. Avşar yaptığı konuşmada, “Bugün Öğretmenler Günü’nde başkanımızın yanında olmak dünyanın en büyük hazzı. Bana dünyaları verseler bu kadar mutlu olmam. Yıllardır İmam Hatipte bu çok sevdiğim öğrencilerimi asla unutmadım ve unutmuyorum. Çünkü beni her seferinde arıyorlar. Çok değerli insanlar. Genç öğretmenlere tavsiyem şu; öğrencilerinize saygı duyun ki onlar da size saygı duysun.”