Bağcılar'da okulların yüzde 70'inde tekli eğitime geçildi

2018-2019 Eğitim Öğretim sezonunun açılmasına sayılı günler kala 153 bin 515 öğrencinin öğrenim göreceği Bağcılar'da 7'si yeni hizmete açılmış 111 okulda hazırlıklar tamamlandı. Devlet okullarının ilaçlanmasından temizliğine; boyanmasından bahçe düzenlemesine kadar bütün bakımı Bağcılar Belediyesi tarafından yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçedeki okulların yüzde 70'inde tekli eğitime geçildiğini söyledi.

748 bin 483 nüfusuyla İstanbul'un en büyük 3'üncü ilçesi olan Bağcılar'daki 153 bin 515 öğrenci, 17 Eylül günü çalacak zille 2018-2019 Eğitim öğretim dönemine merhaba diyecek. Her sene yaptığı yatırımlarla öğrencilerin yanında olan Bağcılar Belediyesi, bu sezon da desteğini devam ettiriyor. Kurulduğu 1992 yılında 16 olan okul sayısı Bağcılar Belediyesi'nin de desteğiyle 206'ya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve hayırseverlerin işbirliğinde yapılan toplam 19 okula bu sene 7 tane daha eklenerek bu sayı 26'ya çıkarıldı. Şu anda 5 okulun inşaatının devam ettiği Bağcılar'da önümüzdeki dönemde 6 okulun yapım planı da hazırlandı.

“Yapımı devam eden 2 okul da Kasım ayında tamamlanacak”

İnşaatı tamamlanarak hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, Şehit Ali Karslı Ortaokulu, Gazi Lisesi M.T.A.L, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu/Ortaokul Ek Bina ve Bağcılar Anadolu Lisesi'yle beraber okul sayısı 111'e çıktı. Yapımı devam eden Yeni Mahalle Anadolu Lisesi ve Yeni Mahalle Ortaokulu ise Kasım ayında tamamlanacak.

“İstanbul'un en gözde lisesi olmaya aday”

Bu okullardan 24 derslikten oluşan ve laboratuvarlardan sanat atölyelerine muayene odasından otel konforunda pansiyona kadar son teknolojiyle donatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, İstanbul'un en gözde lisesi olmaya aday. Bahçesinde öğrencilerin kalacağı lüks konforu aratmayan pansiyonun yer aldığı lisede Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarı, Resim-Müzik-Yabancı Dil atölyesi, BİT (Bilişim Teknolojisi) Sınıfı, Revir, Muayene odası, Rehberlik Servisi, Beden Eğitim Salonu bulunuyor.

“Okulların temizliği ve bahçelerin düzenlenmesi yapıldı”

Öte yandan öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla 111 devlet okulundaki sınıfların, laboratuvarların, öğretmen odalarının temizliği, ilaçlanması, boya ve badanası Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından düzenlendi. Okul bahçelerinin yıkanmasını ve düzenini sağlayan ekipler, ilkokul ve ortaokulların önündeki boş alana geleneksel çocuk oyunlarının oynanacağı şekilleri, liselere ise basketbol ve voleybol sahasının çizimini gerçekleştirdi. 57 okulun ısı yalıtımı yapılarak dış cephelerini yenilenirken tüm okulların çevre düzenlemeleri ve tadilatları da yapıldı. Ayrıca ilçedeki tüm okullara kameralı güvenlik sistemi de kuruldu.

“Çocuklarımız için ne yapsak az”

Yeni yapılan okullarla birlikte ilkokul ve ortaokullarda tekli eğitime geçiş oranı yüzde 70'e yükseldi. Önümüzdeki yıl okulların tamamında tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Önceliğimiz her zaman eğitim oldu. Gelecek neslin lider, güçlü ve mutlu olması bugün onlara yapacağımız yatırımla doğru orantılı. Çocuklarımız için ne yapsak az. Bize sağlanan imkanları daha ileriye taşımak için çabalıyoruz. Bu sene 7 okulumuzu hizmete açtık. İnşallah yıl sonunda da 2 okulumuzu daha hizmete açacağız. 5 okulumuzun inşaatı da devam ediyor. Şu anda 16 okulumuzda belediyemiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu salonlar var. 7 okulumuzun bahçesinde halı saha var. 5 halı saha inşaatımıza da başlanacak. Dönem içinde öğrencilerimizi il içinde ve dışında kültür gezilerine götürüyoruz” dedi.