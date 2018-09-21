Bağcılar'da Özel Milletlerarası Okulu açıldı

Bağcılar'da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sabri Saidam'ın katılımıyla Özel Jasmıne Milletlerarası Eğitim Kurumları'nın açılışı yapıldı. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise kısımları bulunan ve Filistin müfredatı uygulanan eğitim yuvasında Katar, Filistin, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülkeden çocuk eğitim görecek.

17 Eylül'de başlayan 2018-2019 Eğitim-Öğretim sezonunda Bağcılar'da uluslararası hizmet verecek olan Özel Jasmıne Milletlerarası Eğitim Kurumları'nın açılışı yapıldı. Demirkapı Mahallesi'ndeki okul binasında yapılan açılış töreninde açılış konuşmasını yapan Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sabri Saidam, “Türkiye'ye mültecilere kapılarını açtığı için teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'de böyle bir okul yapıldığı için gurur duyuyorum. Allah'a şükür bir Filistin simgesi burada canlanıyor. Bir rüyamız gerçekleşti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

“Filistin, Türkiye'de herkesin ortak vicdanıdır”

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı İbrahim Er ise “Bugün burada Filistinli kardeşlerimle beraber olmaktan böylesi hayırlı bir davaya hizmet edecek bir okulun açılışına tanıklık etmekten son derece mutluyuz. Türkiye'de herkesin ortak vicdanıdır Filistin. Filistin deyince herkes heyecanlanır. Duygu dünyamız bir başka olur. Filistin'le ilişkilerimiz devletler arası ilişkiler bağlamında değil yürektendir” diye konuştu.

Filistin Türkiye Büyükelçisi Fayed Mustafa da “Allah'a şükürler olsun ki böyle güzel bir okula kavuştuk. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın”

İstanbul Vali yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise şunları söyledi:”Böyle mübarek bir günde burada olmaktan çok mutluyum. Burada yetişecek çocuklarımızın Filistin davasında iyi yerlere gelmesini canı gönülden diliyorum. İstanbul'da yaşadığınız sorunlarda İstanbul Valiliği olarak her türlü sorununuzu çözmeye hazır olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın.”

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdelanın kesilmesiyle okul eğitim hayatına başladı. Anaokul, İlkokul, Ortaokul ve Lise kısımları bulunan binada Filistin müfredatı uygulanan eğitim verilecek. Katar, Filistin, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülkeden çocuk eğitim görecek. 300 kişilik kapasitesi bulunan okula şimdiye k adar 50 öğrenci kayıt yaptırdı.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.