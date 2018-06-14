Bağcılar’da park ve bahçelere kadın eli değdi

Özverili bir çalışma sergilendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Kadın eli değen Bağcılar şimdi bir başka güzel oldu" dedi.

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışmak üzere ile alınan çoğu ev hanımı 25 kadın göreve başladı. Haziran ayında işbaşı yapan kadınların ilk işi ise Ramazan Bayramı hazırlıkları oldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kısa bir eğitimden geçirilen kadınlar, ilçe genelindeki 7 nostalji bahçesi ve 140 parkta çalışmalara başladı. Çapalamadan süpürmeye, gübrelemeden bakım ve onarıma kadar yeşil alanlarda yapılması gereken bütün işler yapılarak park ve bahçeler bayram için vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

"İŞKUR’la işbirliğimiz sonucunda ihtiyaç sahibi kadınlara iş verdik"

İki hafta süren yenileme çalışmaları sonucunda parkları hazır hale getiren kadınlar, mevsimsel çiçek dikimlerini de gerçekleştiriyor.

Kadınların çok özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İŞKUR’la yaptığımız işbirliği sonucunda ilçemizdeki ihtiyaç sahibi kadınlara iş verdik. Sağ olsunlar kendileri de işlerine özen gösterip canla başla çalışıyorlar. Kendi bahçelerinde çalışır gibi gayret gösteren kadınlar, kısa sürede park ve bahçelerimizin temizlik ve bakımını yaptılar. Kadın eli değen Bağcılar şimdi bir başka güzel oldu" dedi.