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14 Haziran 2018 17:15

Bağcılar’da park ve bahçelere kadın eli değdi

Bağcılar’daki park, bahçe ve yeşil alanlar Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından istihdam edilmek üzere işe alınan 25 kadın tarafından Ramazan Bayramı’na hazır hale getirildi.

Bağcılar’da park ve bahçelere kadın eli değdi

14 Haziran 2018 17:15

Özverili bir çalışma sergilendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Kadın eli değen Bağcılar şimdi bir başka güzel oldu" dedi.


Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışmak üzere ile alınan çoğu ev hanımı 25 kadın göreve başladı. Haziran ayında işbaşı yapan kadınların ilk işi ise Ramazan Bayramı hazırlıkları oldu.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kısa bir eğitimden geçirilen kadınlar, ilçe genelindeki 7 nostalji bahçesi ve 140 parkta çalışmalara başladı. Çapalamadan süpürmeye, gübrelemeden bakım ve onarıma kadar yeşil alanlarda yapılması gereken bütün işler yapılarak park ve bahçeler bayram için vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.



"İŞKUR’la işbirliğimiz sonucunda ihtiyaç sahibi kadınlara iş verdik"


İki hafta süren yenileme çalışmaları sonucunda parkları hazır hale getiren kadınlar, mevsimsel çiçek dikimlerini de gerçekleştiriyor.


Kadınların çok özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İŞKUR’la yaptığımız işbirliği sonucunda ilçemizdeki ihtiyaç sahibi kadınlara iş verdik. Sağ olsunlar kendileri de işlerine özen gösterip canla başla çalışıyorlar. Kendi bahçelerinde çalışır gibi gayret gösteren kadınlar, kısa sürede park ve bahçelerimizin temizlik ve bakımını yaptılar. Kadın eli değen Bağcılar şimdi bir başka güzel oldu" dedi.




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