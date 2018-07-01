Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 12:20

Bağcılar’da piknik sezonu başladı

Bağcılar Belediyesinin her yıl düzenlediği ve Ramazan ayı nedeniyle ertelenen Belgrad Ormanı Kirazlıbent Piknik programı başladı.

Bağcılar’da piknik sezonu başladı

01 Temmuz 2018 12:20

Belediyenin ücretsiz servisleriyle piknik alanına götürülen vatandaşlar, spor sahalarından oyun parklarına kadar birçok etkinlikten yararlanarak keyifli zaman geçiriyor.


Sosyal Belediyecilik uygulamaları kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl 1 Mayıs’ta başlayan Belgrad Ormanı Kirazlıbent Piknik programı Ramazan ayı nedeniyle ertelenmişti. Ramazan Bayramı sonrası başlayan programa kayıtlar başladı. Pikniğe gitmek isteyen ilçe sakinleri Mahalle Konakları’na isimlerini yazdırıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, talep ettikleri takdirde ücretsiz servis araçlarıyla ya da kendi araçlarıyla Belgrad Ormanı Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda piknik yapma imkanı buluyor. Belediye görevlileri tarafından temizliği yapılan, kene ve zararlı haşerelere karşı da ilaçlanan alanda çocuk oyun parkları, lavabolar, voleybol sahası ve mescit bulunuyor.



"Tüm hemşehrilerimi pikniğe bekliyorum”


Burada ilçe sakinlerinin hoşça vakit geçirebilecekleri alanların yanında paintball, mini golf sahası, voleybol sahası, at binme ve ok atma aktiviteleri de yer alıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılarlı hemşehrilerimiz yılın yorgunluğunu aileleriyle birlikte temiz havada yeşilin hakim olduğu ortamda piknik yaparak atıyor. Pikniğimize katılan ilçe sakinlerimiz birbirleriyle sohbet ediyor komşuluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendiriyor. Tüm hemşehrilerimi pikniğe bekliyorum” dedi.


Piknik alanı 31 Ekim tarihine kadar açık olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç