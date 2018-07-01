Bağcılar’da piknik sezonu başladı

Belediyenin ücretsiz servisleriyle piknik alanına götürülen vatandaşlar, spor sahalarından oyun parklarına kadar birçok etkinlikten yararlanarak keyifli zaman geçiriyor.

Sosyal Belediyecilik uygulamaları kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl 1 Mayıs’ta başlayan Belgrad Ormanı Kirazlıbent Piknik programı Ramazan ayı nedeniyle ertelenmişti. Ramazan Bayramı sonrası başlayan programa kayıtlar başladı. Pikniğe gitmek isteyen ilçe sakinleri Mahalle Konakları’na isimlerini yazdırıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, talep ettikleri takdirde ücretsiz servis araçlarıyla ya da kendi araçlarıyla Belgrad Ormanı Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda piknik yapma imkanı buluyor. Belediye görevlileri tarafından temizliği yapılan, kene ve zararlı haşerelere karşı da ilaçlanan alanda çocuk oyun parkları, lavabolar, voleybol sahası ve mescit bulunuyor.

"Tüm hemşehrilerimi pikniğe bekliyorum”

Burada ilçe sakinlerinin hoşça vakit geçirebilecekleri alanların yanında paintball, mini golf sahası, voleybol sahası, at binme ve ok atma aktiviteleri de yer alıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılarlı hemşehrilerimiz yılın yorgunluğunu aileleriyle birlikte temiz havada yeşilin hakim olduğu ortamda piknik yaparak atıyor. Pikniğimize katılan ilçe sakinlerimiz birbirleriyle sohbet ediyor komşuluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendiriyor. Tüm hemşehrilerimi pikniğe bekliyorum” dedi.

Piknik alanı 31 Ekim tarihine kadar açık olacak.