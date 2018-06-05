Bağcılar’da sahurda Türkiye sofrası kuruldu

Etkinlik alanını dolduran ve çoğu birbirini tanımayan 3 bin kişi aynı masada hep birlikte dua edip sahur yaptı.

Bağcılar Belediyesinin Ramazan ayı boyunca geleneksel olarak her hafta sonu yaptığı sahur programı büyük ilgi görüyor. Ramazan’ın manevi atmosferi ve bereketinden yararlanmak amacıyla kurulan sahur sofrasının kurulduğu Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı saat 01.00’da doldu. Edirne’den Kars’a Sinop’tan Antalya’ya kadar Türkiye’nin her bölgesinden vatandaşın katıldığı sahur sofrası Türkiye sofrasına dönüştü. Aynı masayı paylaşan ancak çoğunluğu birbirini tanımayan ilçe sakinleri, sahur programı sebebiyle tanışıp arkadaş oldu. Çocuklar da geç saat olmasına rağmen anne ve babalarının yanında yerlerini aldı.

"Çoğunluğun gençler olması bizi gelecek konusunda umutlandırıyor”

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Güzel bir sofrada yine birlikteyiz. Ramazanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun güzel başlayan Ramazan güzel bir şekilde devam ediyor. Ramazandaki birlikteliğimiz sadece iftarlarla sınırlı kalmıyor. İftarla başlayan birlikteliğimiz çocuklar için düzenlenen gösteriler, teravih namazı, kültür programları derken sahura kadar sürüyor. Heyecan ve coşku artarak devam ediyor. Sahurda çoğunluğu genç olan şu kalabalığı görmek bizi gelecek konusunda umutlandırıyor” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise "Bugün maşallah çok bereketli bir sahur yaşıyoruz. Alanımız tam bir Türkiye tablosu. Burada muhabbet var dostluk var, komşuluk var paylaşmak var. Burada rahmet ışıklarının yansıması var. Bize bu güzellikleri yaşatan Rabbime şükürler olsun. Hayırlı sahurlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 3 bin kişi kendilerine ikram edilen yiyeceklerle hep birlikte sahur yaptı. Sahur programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.