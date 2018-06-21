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21 Haziran 2018 10:59

Bağcılar’da Samsun rüzgarı esti

Bağcılar Belediyesi Geleneksel 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nin 3’üncü gününde Samsunlular rüzgarı esti.

Bağcılar’da Samsun rüzgarı esti

21 Haziran 2018 10:59

Programa katılan Gençlik ve Spor eski Bakanı ve 3. Bölge Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç, yaptığı konuşmada Bağcılarlıların şanslı olduklarını belirterek, “Bağcılar’da yaşayanlar şanslı. AK Parti belediyeciliğini en iyi temsil eden Lokman Başkanın bölgesindesiniz” dedi. Festivalde ayrıca ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da bir konser verdi.


Gençlik ve Spor eski Bakanı ve 3. Bölge Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç, Bağcılar Belediyesi’nin 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nde Bağcılar’da yaşayan Samsunlu hemşehrileriyle bir araya geldi.


Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’ndaki Festival Samsunlu yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle başladı. Davetliler folklor ekibinin gösterileriyle coştu. Festivale katılarak hemşehrilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti 3. Bölge Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç, kendilerine her zaman destek veren Bağcılarlılara teşekkür etti. Bağcılar’da duygulu anlar yaşadığını ifade eden Kılıç, “Bu tablo, Cumhurbaşkanımızın en güzel yansımasıdır. O bizlere her zaman milletin yanında ve içinde olun, diyor. Bu aziz millet Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için 15 Temmuz gecesi canını ortaya koydu” diye konuştu.



“AK Parti belediyeciliğini en iyi temsil eden başkan”


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı yaptığı hizmetlerden dolayı öven Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağcılar’da yaşayanlar çok şanslı. Çünkü AK Parti Belediyeciliğini en iyi temsil eden Lokman Başkanın bölgesindesiniz.”


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da konuşmasında "Mutlu Yuva Huzurlu Toplum" diyerek başlattıkları yürüyüşlerini sürdürdüklerini ifade etti. Programın ilerleyen anlarında ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da seslendirdiği şarkılarla festivale renk kattı. Festivale İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, milletvekili adayları, Bakan Kılıç’ın babası Sinan Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.




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