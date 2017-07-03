Bağcılar’da silahlı market soygunu

Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bağcılar İnönü mahallesi 426 sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Müşteri kılığında gelen silahlı bir kişi market çalışanını etkisiz hale getirerek ana kasanın olduğu bölüme götürüyor.Kasadan yaklaşık 10 bin TL alan soyguncu olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soyguncunun kaçmasının ardından gelen market çalışanı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler markette parmak izi çalışması yaptı. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.Soyguncunun markete girişi ve soygunun ardından kaçması ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de soyguncu market çalışanın marketi açmasından kısa bir süre sonra markete geliyor. Yaklaşık 5 dakika markette kalan soyguncu daha sonra koşarak olay yerinden kaçıyor.