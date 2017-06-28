Bağcılar’da yeni hizmet binası heyecanı

İlçe statüsü kazandığı 1992 yılından bu yana kullanılan Güneşli Mahallesi’ndeki hizmet binasının yerine inşa edilecek olan Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, kapalı alanı ve toplam 419 araçlık otoparkının yanı sıra botanik bahçeye sahip olacak. Yeni hizmet binası ilçenin hizmet ve yaşam merkezi haline gelecek.

Bağcılar’da 25 yıl sonra yeni hizmet binası heyecanı yaşanıyor. Bağcılar Belediyesi, 1992 yılında ilçe statüsü kazanmasının ardından hizmet verenler ile hizmet alanların aynı havayı soluyacağı Selçuklu mimarisine uygun inşa edilecek yeni ve kompleks bir hizmet binasına kavuşuyor. Bağcılar Belediyesi’nin şu anki Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi’ndeki hizmet binasının da bulunduğu arsada başlayan inşaat tüm hızıyla devam ediyor.

Bağcılar Belediyesi Hizmet binası, toplam 22 bin 950 metrekarelik bir arsa alanına sahip bulunuyor. Hizmet binasının bahçesinde ziyaretçilerin egzersiz yapma imkanı bulacağı yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri ile ağaçların süslediği yaklaşık 18 bin metrekarelik yeşil alan da yer alacak.

İlçe sakinleri hizmet alacak, dinlenecek, spor yapacak

Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binası yaklaşık 37 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Bina, 2 bodrum kat ve zemin kat + 5 kat olacak şekilde hizmet verecek. Projeye göre, hizmet binasının içerisinde 171 araçlık otopark da bulunacak Yine, ayrıca yeşil alanın altında inşa edilecek ek otopark ise 248 araçlık kapasitede olacak. Böylece toplam 419 araçlık otopark bulunacak. Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası yine sosyal yaşam alanlarına da sahip olacak. Buna göre, 450 kişilik konferans salonu, cep sineması, sergi alanı, spor salonu, kreş ile 2 de ibadet hane hizmet verecek. Binada, toplam 13 asansör ile Meclis Salonu ve grup odaları da yer alıyor. Yeni Hizmet Binası’nın iki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

“Hizmet binası ve sosyal yaşam alanı”

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşehrilerimize layık projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. Nihayet yine ilçemize değer katacak hizmet binasına da kavuşma vakti geldi” dedi. Bağcılar’ın 1992 yılında ilçe statüsü kazandığını hatırlatan Başkan Çağırıcı, o tarihten bu yana mevcut binada hizmet verdiklerini kaydetti. Şehirlerin meydanları, sosyal ve kültürel yaşam alanları ve hizmet binalarıyla da öne çıktığını kaydeden Çağırıcı, Bağcılar ailesi olarak ayrı bir heyecan duyduklarını belirtti. Çağırıcı, “Hizmet binamızın inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah hemşehrilerime layık bir hizmet binasına kavuşacağız. Binamız hem ilçemize hizmet verecek hem de hemşehrilerimizin sosyal yaşamına da zenginlik katacak. Bahçesinde oturup dinlenecekler ve hoşça vakit geçirecekler. İlçemiz layık olduğu bir esere daha kavuşmuş olacak” dedi.

Bağcılar’ın her geçen gün değişerek ve gelişerek cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Çağırıcı, projelerin hizmete sunulmasındaki katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür etti.