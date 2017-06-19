Bağcılar’dan Nusaybin’e Gönül Köprüsü kuruldu

Bağcılar Belediyesi kardeş belediye Nusaybin’de düzenlediği iftar programında 2 bin ilçe sakinini buluşturdu. Nusaybin’deki ihtiyaç sahiplerine bin koli gıda yardımında bulunan Bağcılar Belediyesi, ayrıca 350 yetim ve öksüze bayramlık kıyafet verdi. Yine, 2 bin ihtiyaç sahibine de bayramlık kıyafet hediye edildi.

Tarihi ve kültürel miraslar arasında yer alan Zeynel Abidin Camii’nde düzenlenen iftarda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’ın 750 bin nüfusuyla İstanbul’un büyük ilçelerinden birisi olduğunu ifade etti. Bağcılar’ın Anadolu’nun tüm renklerini barındırdığını da hatırlatan Çağırıcı, Mardinli, Nusaybinli hemşehrileriyle bir arada yaşadıklarını söyledi. Çağırıcı, şunları söyledi: “40 yıla aşkın birlikte bir dostluğumuz ve kardeşliğimiz var. Memleketlerimiz birbirine uzak olsa bile aynı coğrafyanın gülü, aynı kültüre ve inanca sahip olarak ne kadar Giresunlu isek ne kadar İstanbulluysak o kadar Mardinliyiz o kadar da Nusaybinliyiz. Bunu canı gönülden söylüyoruz. Günü birlik veya ilk defa Nusaybin’de değiliz" dedi. Çağırıcı Ramazan Bayramının başta Suriye olmak üzere bölgeye huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Çocuklarla Yakından İlgilendiler

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal ise, iftarı düzenleyen Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti. Ramazan Ayında iftar sofralarını paylaşmanın önemine dikkat çeken Baysa, “Hem dinimizin bir gereği hem toplumsal hayatımızda birbirimizin derdinden anlamanın birbirimizle hem hal olmanın bir gerekliliğidir. Ne mutlu ki Nusaybin’de böyle bir iftar gecesinde hep birlikteyiz" şeklinde konuştu. İftar sırasında davetlilerle sohbet eden Çağırıcı ve Baysal, çocuklarla yakından ilgilendi. Kur’an tilavetinin ardından okunan ezan ile davetliler birlikte oruçlarını açtı.

İftar yemeğine ayrıca Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen, Bağcılar ve Nusaybin’deki Kamu Kurum ve Kuruluş yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Gönül Köprüleri Kuruldu

Bağcılar Belediyesi ayrıca Ramazan ayında Nusaybin’deki iftar programının yanı sıra ayrıca Nusaybin’deki ihtiyaç sahiplerine bin koli gıda yardımında bulundu. Yine, 350 yetim ve öksüze bayramlık kıyafet verilirken, 2 bin ihtiyaç sahibine de bayramlık kıyafet hediye edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kardeş şehirlerle aralarında gönül köprüleri kurduklarını belirterek, “Mübarek Ramazan ayında anlamlı programlarda buluşuyoruz. Bereket sofralarında iftarımızı yapıyoruz. Yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine bayramlık hediye ediyoruz. Mübarek Ramazan ayını anlamına uygun yaşıyoruz. Bayrama da inşallah huzur ve mutluluk içinde gireceğiz” dedi.