Bağcılarlı engelliler yine şampiyon oldu

İstanbul Maratonu'nda Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı sporcuları ilk 3'e girerek şampiyon oldu. Engelli sporcuları bitiş çizgisinde bekleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şampiyonluk engelli sporcularımız için bir geleneksel olay haline geldi. Bizi yine şaşırtmadılar ve birincilik kürsüsüne çıktılar. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul ortaklığında geleneksel hale getirilen Vodafone İstanbul Maratonu'nun 40'ıncısı düzenlendi. “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” temasıyla gerçekleştirilen koşuya yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu birlikte verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan uluslararası maraton, Sultanahmet At Meydanı'nda sona erdi. İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik tekerlekli sandalye kategorisine Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı 8 sporcuyla katıldı. Geçen yılın şampiyonu olan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Ömer Cantay ve Birol Kamar'ın yanında Nurşah Usta, Ali Alu ile Ersin Elban da yarışmaya katılarak birincilik için ter döktü.

Zorlu geçen müsabakanın sonucunda erkeklerde Ömer Cantay 1.54.29'luk derecesiyle birinci, Birol Kamar 2.19.34'lük derecesiyle ikinci, Ali Alu da üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün 1.55.18'lik derecesiyle birinci, Zübeyde Süpürgeci 2.07.51'lik derecesiyle ikinci, Zeynep Acet 2.25.05'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Bağcılarlı engelli sporcular ödüllerini alırken büyük bir heyecan yaşadı. Sporculardan Doğangün ödülünü Mehmet Baykan'dan, Süpürgeci Fatih Çintimar'dan, Acet ise Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Suel'den aldı. Dereceye giren erkek sporcular da ödüllerini Mevlüt Uysal'ın elinden aldı.

“Bu madalyayı bütün engelliler için alıyorum”

Engellileri hiçbir platformda yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı bu özel günde de onların yanındaydı. Şampiyon olan milli atletleri tebrik eden Çağırıcı, “Şampiyonluk engelli sporcularımız için bir geleneksel olay haline geldi. Gerek yurt içinde gerekse uluslararası yarışmalarda hep şampiyon oluyorlar. Onlarla her zaman gurur duydum. Bizi yine şaşırtmadılar ve birincilik kürsüsüne çıktılar. Hepsini tebrik ediyorum“ dedi.

Erkeklerde birinci olan Ömer Cantay, “Çalışmamızın karşılığını aldık. Maddi ve manevi olarak bize her zaman destek olan Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya çok teşekkür ediyorum” derken, kadınlarda birinci olan Hamide Doğangün ise “Bu bir ekip başarısı. Antrenmanlarda da birbirimize yardım ediyor eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Bu madalyayı bütün engelliler için alıyorum. İçinde spor aşkı olup da bunu göstermeye çekinenleri de aramıza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.