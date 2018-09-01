Bağcılarlı gençlere 5 yıldızlı otel konforunda gençlik kampı

Yeşilin ve mavinin buluştuğu bir yere kurulan kamp alanında spordan kişisel eğitime kadar onlarca branşta aktivite yer alıyor. Ağustos ayında hizmet vermeye başlayan kamptan bir ay içinde 460 genç yararlandı.

Bağcılar Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çerçevesinde her yıl 4 ay süreyle gençlerin hizmetine sunduğu Kefken Gençlik Kampı, spor alanlarından sosyal tesislerine kadar baştan aşağı yenilendi. Deniz kenarında maviyle yeşilin iç içe girdiği noktada bulunan kamp, gençlere 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil keyfi yaşatıyor. Modern tesis ve binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri ise güneş enerjisi ile sağlanıyor. Gençler, yemekhane, yatakhane, çamaşırhane, mescit ve kafeterya gibi sosyal tesislerde ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Yorgunluklarını denize girerek veya doğa yürüyüşü yaparak atıyorlar”

Bağcılar’da oturan 17-21 yaşları arasındaki gençler yazın 2 kışın da 2 olmak üzere 4 ay boyunca burada ağırlanıyor. Katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kamplar organizasyonu çerçevesinde ortak planlanan eğitimler uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Etkinlikler sabah saat 09.00’da başlıyor ve gece 23.00’e kadar devam ediyor. Öğrenciler, voleybol, basketbol, futbol oynarken; badminton, masa tenisi, paintbol, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktivitelere katılıyor. Kişisel gelişim eğitimi de alan öğrenciler yorgunluklarını denize girerek veya doğa yürüyüşü yaparak atıyorlar. Sporcular için de önemli bir konaklama tesisi durumunda olan kamptan amatör spor kulüpleri de yararlanıyor.

“Kampımızı modern bir şekilde yeniden donattık”

3 Ağustos’ta açılan yeni kamptan bir ay içinde 3 grup halinde gelen 460 genç yararlandı. Yetkililer, önümüzdeki sene 4 aylık zaman diliminde 2 bin kişiyi ağırlamayı planladıklarını söyledi. Kamp sayesinde öğrencilerin zamanlarını en güzel şekilde değerlendirdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Her şeyin en iyisini hak eden Bağcılarlı gençleri bir haftalık deniz ve orman kampı ile ödüllendiriyoruz. Çocuklarımız bu doğa harikası yerde hem kendilerini geliştiriyorlar hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Kampımızı modern bir şekilde yeniden donattık ve yavrularımızın hizmetine sunduk” dedi.