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27 Haziran 2017 14:00

Bağcılarlı izciler Bolu Aladağ’da kamp yapacak

Bağcılar Belediyesinin İzci Kampı bu yıl Bolu Aladağ’da düzenlenecek.

Bağcılarlı izciler Bolu Aladağ’da kamp yapacak

27 Haziran 2017 14:00


Bağcılar Belediyesinin geleneksel hale gelen İzci Kampı, bu yıl ilk olarak Bolu Aladağ’da düzenlenecek. 10 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak İzcilik Kampı’na 11 ile 15 yaş arasındaki bin öğrenci katılacak. Kamp, birer haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek. İzci liderleri eşliğinde eğitime tabi tutulacak izciler, dere yürüyüşü, okçuluk, paintball, duvar tırmanışı, ip aktiviteleri, tracking, drama çalışmaları, izcilik teorik ve teknik bilgileri, amatör telsiz kullanımı, ebru çalışması ve benzeri toplam 60 aktiviteye katılacak. Erkek ve kızlar grubu olarak düzenlenen kamp, 18 Ağustos’ta tamamlanacak. Kampa Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Filistin, Suriye olmak üzere yurt dışından da katılım olacak.



“İzci kamplarımız yoğun ilgi görüyor”


Bu yılki İzci Kampı’nı Bolu Aladağ’da düzenleyeceklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, izciliğin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanı sıra liderlik ruhunun gelişmesine de katkı sağladığını vurguladı. Çağırıcı, “Yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızı emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Uzman öğretmenlerimiz çocuklarımıza gelecek yaşamlarında çok faydalı olacak bilgiler veriyor” şeklinde konuştu.




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