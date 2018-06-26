Bağcılarlı izciler Bolu Aladağ’daki kamp yerine uğurlandı

Çocuklarından ilk kez ayrılan anneleri üzgün gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Aile çocuk kampı yapacağız. O zaman beraber zaman geçireceksiniz” diyerek onları sevindirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Bolu Aladağ Yaz İzci Kampı başladı. 25 Haziran-9 Eylül arasında gerçekleşecek kampa Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden bin 500 izci katılacak.

İzcilerin gruplar halinde gideceği ve bir hafta kalacağı kampın 115 kişilik ilk kafilesini uğurlamak için Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda bir tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, yaptığı konuşmada “Çok güzel bir bölge. Çocukların orada birkaç gün kalması onların toprağa ayağının değmesi, ormanı görmesi büyük bir şans. Çocuklar için güzel bir aktivite olacağını düşünüyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

“Arkadaşlıklarınızı iyi koruyun birbirinizi sevin”

İzcilerin heyecanlı olduğu programda çocuklarından ilk kez ayrılan annelerin üzgün olduğunu gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımızın arkadaşlıklarının pekişmesi kaynaşması ve paylaşımı noktasında çok güzel bir etkinlik. Dinlenmiş olacaklar. Özellikle bilgisayar ve cep telefonundan uzak kalacaklar. Gittim gördüm çamlık içerisinde çok harika bir yer. İnşallah güzel bir kamp geçirir çocuklarımız. Arkadaşlıklarınızı iyi koruyun birbirinizi sevin. Çocuğundan ilk kez ayrılanlar var. Üzülmesinler aile çocuk kampı yapacağız. O zaman beraber zaman geçireceksiniz” diyerek onların yüzünü güldürdü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise “Anne ve babalarınızdan uzak kalıyorsunuz ama paylaşmayı birliği ve güzel ortamları bulacaksınız. Güle güle gidin hayırlısıyla geri dönün. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu. Program sonunda ilçe yöneticileri, anne ve babalar çocukları otobüslerle uğurladı.

“İlk yardım, iz takibi ve yön bulmayı öğrenecekler”

Yaşları 09-15 arasında değişen çocuklar bir hafta sürecek kamp boyunca günlük hayatın karmaşasından, teknoloji ve internetin getirdiği sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze, sosyal ve gerçek iletişim imkanı bulacak.

Kamp sırasında ilk yardım, çadır kurma, dağcılık, balta kullanma ve odun kırma, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, iz takibi ve yön bulma gibi eğitimler verilecek.