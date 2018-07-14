Bağcılarlı kadınlar, Lösemili çocuklar için bez bebek ördü

Bir gün boyunca örülen maskeli Gigi ve Mimi isimli 30 bez bebek hediye edilmesi amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) teslim edildi.

Çocuk gelişiminden diksiyona kadar 36 ana branşta 109 kursla hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.Bağcılar Belediyesi ve Kartopu Tekstil’in işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Örgü Kursu’nda eğitim gören 20 kadın örgü ve şişlerini alıp bir araya geldi. Bayrampaşa’daki Kartopu binasında toplanan kursiyerler, seçtikleri rengarenk yünlerden bez bebekler örmeye başladı.

“Bez bebeklere Gigi ve Mimi adını verdiler”

Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda yapılan etkinlikte kadınlar hem sohbet etti hem örgü yaptı. Saatler ilerledikçe Gigi ve Mimi adı verilen bez bebekler şekillenmeye başladı. Önce ayakları yapılan bez bebekler saçları dökük ve maskeli olarak örüldü. Kursiyerler, aldıkları ilaçlar nedeniyle saçları dökülen ve maskeli yaşayan lösemili çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için böyle bir model yaptıklarına dikkat çekti.

Gün boyu süren çalışmalar sonucunda örülen 30 bez bebek, lösemili çocuklara hediye edilmesi amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkililerine teslim edildi. Örgü yaparken hiç yorulmadıklarını söyleyen kursiyerler, amaçlarının morale ihtiyacı olan lösemili çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu belirtti.

“El emeği ve göz nurunu hayırlı bir iş için ürüne dönüştürdüler”

Bağcılarlı kadınlarla gurur duyduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kursiyerlerimiz el emeği göz nurunu hayırlı bir iş için ürüne dönüştürdüler. Bu anlamlı ve manevi değeri yüksek organizasyon nedeniyle hepsiyle gurur duydum. Yapılan bu hizmet kurslarımızda sosyal sorumluluk bilincinin artmasına vesile oluyor” dedi.