Bağcılarlı kadınlar tığlarıyla mutluluk ördüler

Bağcılar Belediyesi tarafından kitap okuma, tahlili ve analizi çalışması amacıyla hayata geçirilen “Bilge Kadın Platformu” üyeleri bu kez farklı bir etkinlik için bir araya geldi. Her 15 günde bir Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nde toplanan kadınlar kimsesiz çocuklar için tığ ve ipi eline aldı. Amigurimi (Örgü oyuncak) hocasından örgü tekniklerini öğrenen 13 kadın rengarenk iplerden bez bebekler örmeye başladı.

Hepsi birbirinden heyecanlı olan ve sohbet ederek örgü yapan kadınlar, takıldığı yerde birbirlerinden de yardım aldılar. Kursiyerlerin çocukları da akranları için yapılan bu anlamlı etkinlikte annelerine yardım ettiler. Gün boyu süren aktivite sonunda el emeği göz nuru 20 bez bebek yapıldı. Farklı modeldeki el işi örgü bebekler Kurban Bayramı hediyesi olarak Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocuklara hediye edildi. Kitapsever bilge kadınlar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılacak her etkinlikte yer alacaklarını ifade ettiler.

Projeye katılan bilge kadınlar, kendilerine bu projeyi yapma imkanı veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti.