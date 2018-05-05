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05 Mayıs 2018 11:09

Bağcılarlı Kung-fu sporcuları İstanbul şampiyonu oldu

Sarıyer’de gerçekleştirilen Minik-Yıldızlar Wushu Kung-fu Sanda Milli Egemenlik Kupa Şampiyonası’na katılan Bağcılar Belediyesi, 50 takım arasından 75 puanla birinci oldu.

Bağcılarlı Kung-fu sporcuları İstanbul şampiyonu oldu

05 Mayıs 2018 11:09

Şampiyon olan Bağcılarlı sporculardan 11’i altın, 3’ü gümüş ve 11’i de bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 27-29 Nisan tarihleri arasında Minik-Yıldızlar Wushu Kung-fu Sanda Milli Egemenlik Kupa Şampiyonası düzenlendi. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Sarıyer Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 50 kulüpten 558 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nü 43 sporcu temsil etti.



“İlçemize büyük bir gurur yaşattılar”


Büyük ilgi gören turnuva 3 raunt ve 1.30 dakika üzerinden yapıldı. Zorlu geçen müsabakalarda Bağcılar Belediyesi Kung-fu takımı, 50 kulüp arasından şampiyon oldu. 75 puan toplayan sporculardan 11’i 1’inci olarak altın, 3’ü 2’nci olarak gümüş 11’i ise 3’üncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalya düzenlenen törenle verildi.


Şampiyon sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “50 takım arasından birinci olan Kung-fu takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarıyla tüm ilçemize büyük bir gurur yaşattılar” dedi.




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