Bağcılarlı lise öğrencileri Oryantiring Yarışması’nda mücadele etti

25 okuldan 75 öğrencinin katıldığı zorlu yarışlarda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarla ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Spor yap sağlıklı yaşa” sloganı ile Liselerarası Oryantiring Yarışması yapıldı. Bağcılar Belediyesi Azerbaycan Dostluk Parkı’nda düzenlenen etkinliğe ilçe genelindeki 25 okuldan 75 öğrenci katıldı. Her liseyi 3 öğrencinin temsil ettiği müsabakada sporcular, harita ve pusula yardımıyla her türlü arazide yön bulmaya ve kontrol noktalarına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Öğrenciler, belirtilen noktaya ulaştığında aygıta parmaklarındaki elektronik yüzüğü dokundurarak süre kaydı yaptırdı. Geniş alanda toplam 16 hedefi bulmaya çalışan öğrenciler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmayı heyecan içinde izleyen aileler, sporcu çocuklarına destek verdi.

“Bu sporun temel özelliği hem fiziksel hem zihinsel olması”

Okullar arasında yapılan yarışlarda hem eğlenen hem de kendilerini geliştiren öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Müsabakalar sonunda Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi 1’inci, Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2’nci, Bağcılar Anadolu Lisesi ise 3’üncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ve okullara madalyaları ile kupaları verildi.

Turnuvayı izleyen İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bu bir başlangıç. Popüler olan bu spor dalını bundan sonra piknik ve ormanlık alanlarda da gerçekleştireceğiz. Katılan herkese teşekkürler” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “Oryantiring bir zeka oyunu. Bu sporun temel özelliği, içerdiği mücadelenin hem fiziksel hem de zihinsel olmasıdır. Bağcılar Belediyesi olarak bu sporun yapılabileceği farklı noktalarda mekanlarımız var. Kemerburgaz ve Kefken başta olmak üzere tüm parklarda oryantiring imkanımız mevcut. Bu sporu geliştirmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.