Bağcılarlı minikler ders başı yaptı

Bağcılar'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı okula uyum çerçevesinde ana sınıfına ve ilkokula ilk adımı atan minikler, güle oynaya okula başladı. Eskiden yaşanan “Ailesinden ayrılmakta zorlanıp ağlayan çocukların görüntüsü” yerini tanıştığı yeni arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklara bıraktı. Çocuklardan bazıları palyaçolarla eğlenirken bazıları da yeni tanıştığı akranlarıyla oyun parklarında keyifli dakikalar geçirdi.

Okul öncesi ana sınıf ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına bir hafta erken başladı. Miniklerin okula, öğretmenlere ve arkadaşlarına uyum sağlaması için okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi de çocuklar için okulların bahçesine şişme oyun parkları kurdu.

“Anne babalar çocuklarından daha heyecanlıydı”

Sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına koşan mini mini birler, yeni arkadaşlarıyla tanışıp kısa sürede kaynaştı. Eskiden annesinin elini bırakmayıp ağlayan çocukların yerini ailesinden uzakta arkadaşlarıyla oyunlar oynayan minikler aldı. Miniklerden bazıları oyun parklarında eğlenirken bazıları da palyaçolara yüzlerini boyatıp doyasıya eğlendi.Çocuklarını izleyen anne-babaların çocuklarından daha heyecanı olduğu dikkat çekti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da moral vermek için öğrencileri ziyaret etti. Çocuklarla sohbet edip onlara balon veren ziyaretçiler, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğraf çekildi.

“Yavrularımızı bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadık”

Öğrencilere kırtasiye ve çanta hediye eden Başkan Çağırıcı, “Eğitim hayatının daha başında bulunan yavrularımızı bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadık. Onların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla tüm okullarımızın bakımı, temizliği ve tadilatı yapıldı.Yeni eğitim ve öğretim dönemde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.