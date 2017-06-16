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16 Haziran 2017 22:59

Bağcılarlı vatandaşlar kiraz bahçesinde oruçlarını açtı

Bağcılar Belediyesi Ramazan ayı boyunca vatandaşlarına iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor.

Bağcılarlı vatandaşlar kiraz bahçesinde oruçlarını açtı

16 Haziran 2017 22:59

Kiraz bahçesinde verdiği iftar yemeğinde vatandaşlar dalından kiraz yemeği fırsatı da buldu.


Bağcılar Belediyesi, ramazan boyunca vatandaşları iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor. İlçede oluşturulan ve organik olarak yetiştirilen meyve bahçeleri, iftar yemeklerine ev sahipliği yapıyor. Kiraz bahçesinde verilen iftar yemeğinde dalları dolduran kirazların kokusu altında vatandaşlar hem iftarını yaparken hem de dalından kirazları yeme imkanı buldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da dalından kiraz toplayıp vatandaşlara ikram etti.



“Buralar aynı zamanda komşuluk kültürünü de geliştiriyor”


Meyve bahçeleri altında iftar yapmanın ayrıcalığından bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’da gönül sofralarımızı kurmaya devam ediyoruz. Bağcılar’da ramazan farklı yaşanır diye yola çıkmıştık, her akşam farklı bir mekanda farklı bir nostaljiyi yaşıyoruz. Bu akşam kiraz bahçesindeyiz, kirazların içerisinde komşularla meyvelerimiz ile iftarımızı yapıyoruz. Bunun en güzel yanı burada oturdukları halde ağaçlardaki meyvelere dokunmadılar. Onları sevgi ile beslediler ve şimdi de hep birlikte hasadını yapıyoruz. Burası aynı zamanda komşuluk kültürünün de geliştiği bir mekan oldu. İnşallah buralarda gelişecek komşuluklar, güzellikler gelecek nesillere de örnek olur. Herkesin ramazanını bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ailesi ile ilk defa meyve bahçesinde iftar yapma fırsatı bulan Sevgi Köksaldı, “Buraya iftar yapmak için ailemizle birlikte geldik. Kiraz bahçesini çok güzel bulduk, burayı yapanlardan Allah razı olsun. Hepimizin mübarek ramazanı kutlu olsun. Daha önce hiç kiraz bahçesinde iftar yapmamıştık, bundan dolayı bu akşam çok mutluyuz” dedi.




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