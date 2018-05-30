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30 Mayıs 2018 11:26

Bağcılarlılar Grup Ravza konseriyle coştu

Bağcılarlılar, Ramazan etkinlikleri kapsamında Grup Ravza’nın verdiği konserle coştu.

Bağcılarlılar Grup Ravza konseriyle coştu

30 Mayıs 2018 11:26

İlçe sakinleri dinledikleri ilahi ve tasavvuf müziğiyle kimi zaman duygulandı kimi zaman keyifli anlar geçirdi.


Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri Grup Ravza’nın konseriyle devam etti. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen konser programı öncesinde ilçe sakinleri, alanı tıklım tıklım doldurdu. Heyecanlı bekleyiş teravihten sonra sanatçıların sahneye çıkmasıyla sona erdi.



“Tasavvuf müziğiyle ruhumuz dinlendi”


Davetlileri selamlayan Grup Ravza, aralarında “Al beni götür Medine’ye” ve “Ne hoş Ramazan gecesi” gibi ilahilerin de bulunduğu bir konser verdi. İlahilere eşlik eden izleyiciler, kimi zaman coştu kimi zaman da duygusal anlar yaşadı. Gecenin geç saatlerine kadar süren konser ilçe sakinlerine büyük moral oldu.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Grup Ravza, söylediği ilahilerle bizleri manevi dünyamızda yolculuğa çıkardı. Aynı zamanda tasavvuf müziğiyle de ruhumuz dinlendi” diyerek konuk sanatçılara teşekkür etti.




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