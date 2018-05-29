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29 Mayıs 2018 11:39

Bağcılarlılar hep beraber tövbe duası yaptı

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerine konuk olan TV Programcısı Necmettin Nursaçan, Allah’ın merhametinin sınırsız olduğunu belirterek bütün Müslümanları tövbe etmeye çağırdı.

Bağcılarlılar hep beraber tövbe duası yaptı

29 Mayıs 2018 11:39

Peygamberimizin günde 100 kez istiğfar ettiğini söyleyen Nursaçan, “Her günah gönülde siyah bir leke. Tövbe ederse temizlenir tövbe etmezse siyah noktalar çoğalır kalbin bütününü kaplar. O kalbe feyz ve ışık girmez” dedi. Program sonunda Nursaçan ve ilçe sakinleri beraber tevbe-i istiğfar duası yaptı.


Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı ve TV Programcısı Necmettin Nursaçan Bağcılar Belediyesi tarafından Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programa katıldı. Nursaçan, “Tevbe-i İstiğfar ve önemi” konusunda kendisini izlemeye gelenleri bilgilendirdi.


Konuşmasına bir Hadis-i Şerif’le başlayan Nursaçan, “Peygamberimiz ‘Ramazan’da 4 şeyi çoğaltın. İkisiyle Allah’ı hoşnut edersiniz diğer ikisinden de zaten geri kalamazsınız. Allah’ı hoşnut edeceğiniz iki şeyden biri tevbe. Tevbeyi çoğaltın’ diye buyuruyor. Biz de şu mübarek günlerde bol bol tövbe etmeliyiz. Peygamberimiz bir günde 100 kadar tevbe-i istiğfar ederdi. Şu sözün de altını çizmek istiyorum. Her günah gönülde siyah bir leke. Tövbe edersen temizlenir tövbe etmezsen siyah noktalar çoğalır kalbin bütününü kaplar. O kalbe feyz ve ışık girmez. Ramazan’da tövbekar olmalıyız. Tövbeyi çoğaltmalıyız. Gelin şu Ramazan gecesinde biz de el açıp boyun bükelim” dedi.


Kuran-ı Kerim’deki büyük surelerden birinin adının da Tevbe olduğuna dikkat çeken Nursaçan, Yunus Emre’nin “Kalanlara selam olsun” ve “Tövbeye gel tövbeye” şiirlerini okuyarak istiğfarın önemine vurgu yaptı.



“Ramazan ayında Kuran okuyarak ruhumuzu ve gönlümüzü beslemeliyiz”


Ramazan ayında bol bol Kuran okunması gerektiğini de belirten Nursaçan, “Müminler o kişilerdir ki Allah anılınca heyecanlanırlar. Allah’ın ayetleri okununca gönüllerinde ruhlarında huzur meydana gelir. Kendimizi test etmeliyiz. Kalbim katılaştı mı taşlaştı mı? Ramazan ayında Kuran okumalı ve dinlemeliyiz. Peygamberimiz Ramazan gelince Kuran-ı Kerim okur Cebrail dinlerdi sonra da Cebrail okur Peygamberimiz dinlerdi. Bunun adına mukabele denilir. Bu sünneti yaşamalıyız. Ruhumuzu gönlümüzü beslemeliyiz” dedi.


Nursaçan konuşmasının sonunda alandakilerinin de katılımıyla Tevbe-i istiğfar duası yaptı.




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