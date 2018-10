Bağcılarlılar sağlıklı yaşam için yürüdüler

Bağcılar'da öğrencisinden emeklisine çok sayıda ilçe sakini, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla “Sağlık Yürüyüşü” yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın öncülük ettiği yürüyüş sonunda katılımcılara elma ikram edildi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde Bağcılar Belediyesi tarafından “Sağlık Yürüyüşü” adı altında bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Azerbaycan Dostluk Parkı'nda gerçekleştirilen programa 7'den 70'e her yaş grubundan çok sayıda ilçe sakini katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın önderliğinde başlayan yürüyüşte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencilerin arasında yerini aldı. Minikler ellerinde obeziteye savaş açan “Bir gün değil her gün yürü budur sağlığın formülü”, “Şişmanlık kaderiniz değil”, “Tuzu azaltın tadınız kaçmasın”, “Attığınız her adım sağlığa yatırım”, “Yürüyen merdivenler değil yürüyen ayaklar” ve “Günde 10.000 adım atın” yazılı pankartlar taşıdılar.

Düzenli yürüyüşün önemini vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugün sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla buradayız. Yürüyüş yapmak hem beden hem ruh sağlığını koruyor. Hareketli yaşam, bizim için, kalbimiz ve sağlığımız için çok önemli. O yüzden hareketi, sporu, yürüyüşü hayatımızdan eksik etmeyelim. Her gün düzenli olarak 10 bin adım yürüyerek zinde kalalım ve dinamik olalım” dedi.

Yoğun ilgi gören yürüyüş sonunda katılımcılara elma ve su ikram edildi.