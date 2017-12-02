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02 Aralık 2017 07:00

Bağdat Caddesinde kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda motosiklet üzerinde bulunan bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Bağdat Caddesinde kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

02 Aralık 2017 07:00

Olaya karışan motosiklet yaklaşık yüz metre ileri fırladı.


Kaza, 05.30 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda ilerleyen araç önce motosiklete ardından da park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle savrulanlardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulans ile çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Olay daha hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan motosiklet olay yerinden yaklaşık yüz metre ileriye fırladı.


Kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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