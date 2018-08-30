Bağdat Caddesi’nde klasik otomobillerden "Zafer" konvoyu

Türk bayraklarıyla süslenen 100’ün üzerinde klasik otomobilin Bağdat Caddesi’nde oluşturduğu ’Zafer Konvoyu’ vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen 100’ün üzerinde klasik otomobil, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) tarafından düzenlenen programa dernek başkanı Serkan Okay ve klasik otomobil severler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Klasik otomobiller Maltepe sahil yolunda konvoy oluşturarak, Bağdat Caddesi’nden geçerek Kalamış Meydana geldi. Yolda renkli görüntüler oluşturan otomobiller, vatandaşlara da nostaljik anlar yaşattı.

“Yarım asrı devirmiş otomobillerle zafer turumuzu attık”

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, konvoyda 100’ün üzerinde aracın olduğunu belirterek, “Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi bugün de kulüp olarak Zafer Bayramımızın 96’ncı yıl dönümü adına klasik otomobillerimizle birlikte zafer konvoyu oluşturmak adına buradayız. Öncesinde İstanbul Park Formula 1 pistinde zafer turumuzu attık. Aslında pist yarış araçlarına uygun ama bugün değişik bir formatta bir döneme damgasını vurmuş, yarım asrı devirmiş, estetiği, konforu, sürati bir arada bulunduran bu estetik harikası araçlarla zafer turumuzu attık” dedi.

“Milli birliğimize katkıda bulunuyoruz”

Okay, 10 yıl boyunca ulusal bayram kutlamalarında klasik otomobil severleri bir araya getirdiklerini söyleyerek, “Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi bugün de coşkulu bir şekilde geçiyor bayram. Milli birlik ve beraberliğimize katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Bu birlik ve beraberliğe de ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

Program, Kalamış’ta son buldu.