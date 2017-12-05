Bağımlı gençler bu projeyle hayata tutundu

Programda gençlerle bir araya elen Uzman Eğitmen Caner Demir, uyuşturucunun en çok 14-25 yaş aralığını tehdit ettiğini ve bağımlılık yapan maddelerin 20 farklı isimle gençlere sunulduğunu söyledi.

Üsküdar Belediyesi’nin 18-29 yaş arası madde bağımlısı gençlerin hayata kazandırılması amacıyla hazırlanan Değer Sensin Projesi’nin kapanış programı yapıldı. Bugüne kadar 200 genç proje kapsamında aldığı destekle yeniden hayata tutundu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan Projenin kapanış programında Uzman Eğitmen Caner Demir, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri madde bağımlılığı konusunda bilgilendiren Demir, gençlere uyarılarda bulundu.

Madde bağımlılığının mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirten Caner Demir, gençlerin daha çok doğal diye kandırılarak bağımlılık yapan maddelere alıştırıldığını söyledi. Bağımlılık yapan hiç bir ürünün doğal olmayacağını ifade eden Demir, Bir kere madde almanın bağımlılık yapacağını ve öldürücü sonuçları olacağını belirtti.

”Proje kapsamında bir yılda 200 tane gencimizi maddeden kurtardık”

Belediyelerin bağımlılıkla mücadele konusunda sorumluluk alması gerektiğine dikkat çeken Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer,”Proje kapsamında bir yılda 200 tane gencimizi maddeden kurtardık.Toplumların beklentileri, sıkıntıları gün geçtikçe farklılaşıyor. Bu toplumların en önemli sıkıntılarından bir tanesi de madde bağımlılığı olduğunu görüyoruz. İstanbul’daki en büyük sıkıntılardan iki tanesi ne diye sorarsanız, birincisi trafik ve otopark sorunu, ikincisi ise gençlerimizin karşı karşıya bulunduğu uyuşturucunun olduğu durumdur. Belediyeler bu sorunlara kayıtsız kalamaz, biz de kalmadık ve böyle bir projeyi arkadaşlarımızla beraber hayata geçirdik. Proje kapsamında bir yılda 200 tane gencimizin madden kurtarılmasına vesile olduk” dedi.

“Madde bağımlılarının hal ve hareketleri ergenlik yaşına giren gençlerin hareketleriyle aynı”

Proje kapsamında konuşan Uzman Eğitmen Caner Demir, “Madde bağımlılığı bizim ülkemizde 14-25 yaş aralığında görülüyor. Gençlerimiz ergenlik çağında bağımlılık yapan maddelerin teklifine açık hale geliyorlar. Bana gelen ailelerin yakındığı nokta şudur. Benim oğlum veya kızım madde bağımlısı mı? diye soruyorlar. Bizde madde bağımlısı olanların göstermiş olduğu hareketlerle ergenlik yaşına girmiş olan gençlerin hal ve hareketleri birbirine çok benziyor. Bağımlılık maddeyi çocuklarımızın kullanıp kullanmadığının en iyi tespitini yapacak kişiler anne ve babalardır” diye konuştu.

“En basit bağımlılık yapan maddenin sokakta 20’ye yakın ismi vardır”

Farklı isimler uyuşturucu maddenin bir reklamı olduğunu söyleyen uzman Demir, “Farklı isimler uyuşturucu maddelerin birer reklamıdır. En basit bağımlılık yapan bir maddenin sokakta 20’ye yakın ismi vardır. Mesela Bonzai bizim en çok duyduğumuz madde. Bonzainin gerçek ismi kimyasal bileşendir. İçinde en ufak bir bitkisel bir yapı yoktur. Evde bulunan çamaşır suyu, tuz ruhu neyse onun gibidir. Tuz ruhunun ağacı var mıdır? Bunların hepsi kimyasal birer maddedir. Ama Bonzai’nin adına bakın Japonya’da yetişen bir süs bitkisidir” şeklinde konuştu.