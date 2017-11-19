Bağımsız Mutluluk Merkezi’nden“Güneş Kasabası Sirki” oyunu

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Oyunda Maltepe Belediyesi’nin, çocukların ve gençlerin bağımlılıktan uzak bireyler olarak yetişmesini amaçlayan Bağımsız Mutluluk Merkezi’nin Tiyatro Atölyesi’nden 26 öğrenci rol aldı. Kapalı gişe oynayan oyun, büyük beğeni topladı.

Oyunun galasına, Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun ve Maltepe Belediyesi Bağımsız Mutluluk Merkezi’nin kurulmasına öncülük eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Kılıç, oyunu izlemeye gelenleri karşılayıp tek tek ilgilendi. Oyunun başlamasından önce bir konuşma yapan Başkan Kılıç, Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun bugün burada çok daha farklı bir projenin altına imza attığını söyledi. Maltepe Belediyesi Bağımsız Mutluluk Merkezi’nde çocukları ve gençleri uyuşturucuyla mücadeleden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için pek çok çalışmanın yapıldığını ifade eden Kılıç, “Bugün burada gençlerimiz sahneye çıkıp kendileri yazıp oynadı. Bu yürekli oyuncuları yürekten alkışlayalım” dedi.

Oyun, beş ay süren provaların ardından izleyicilerin karşısına çıktı. Maltepe Belediyesi Bağımsız Mutluluk Merkezi Tiyatro Atölyesi’nden Mert Aksüt’ün yazdığı oyunu, Maltepe Belediye Tiyatrosu’ndan Kubilay Erdelikara yönetti. Mert Aksüt, Maltepe Belediyesi Bağımsız Mutluluk Merkezi’nde uzun zaman süren bir eğitim programı aldıklarını belirterek, “Oyunun provalarına haziran ayında başladık. Oyunda birlik ve beraberlikle sorunların çözüleceğini anlatmak istedim. Hepimizin ilk oyunuydu. Sahnenin heyecanı, izleyicilerin ilgisi bizi çok mutlu etti. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Oyunda, Güneş Kasabası’nda birbirlerini çok seven insanlardan oluşan sevimli sirkin, kötü insanların eline geçip yıkılmasını önlemek için verilen mücadele sahnelendi. Oyuncular sahne performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Bağımsız Mutluluk Merkezi

Maltepe Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı ile yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında, Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe Üniversitesi’nin de destekleriyle 2015 yılında Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Bağımsız Mutluluk Merkezi’ni kurdu. Merkezde, ilçedeki gençlerin bağımlılıktan uzak bireyler olarak mutlu olmalarını sağlamak amaçlanıyor. “Bağımlı olma, mutlu ol” ve “Bağımsız ve mutlu olmaya hazır mısınız?” sloganlarıyla açılan merkezde, crossfit ve spor faaliyetleri, teknoloji, tasarım ve tiyatro atölyesi, psikodrama ve psikososyal destek hizmetleriyle mahalle ve sosyal grup toplantıları düzenleniyor. Çalışmalarla, Maltepe’de bağımlılığın her türü ile mücadelenin geliştirilerek toplumun daha sağlıklı ve nitelikli bireylere sahip olması, hayat standartlarının yükseltilmesi, risk altındaki çocuk ve gençlerin spor faaliyetleriyle sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilip desteklenmeleri, grup terapileri, psikodrama ve yaşam becerilerini geliştirme eğitimleri ile bireylerin kendilerini tanımalarının sağlanması hedefleniyor.