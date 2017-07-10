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10 Temmuz 2017 22:08

Bağırışların duyulduğu tırdan ağır yaralı 3 mülteci çıktı

Küçükçekmece’de içerisinden gelen bağırışlar üzerine durdurulan demir yüklü tırın konteynırından ağır yaralı 3 mülteci çıktı.

Bağırışların duyulduğu tırdan ağır yaralı 3 mülteci çıktı

10 Temmuz 2017 22:08

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.


Olay, Küçükçekmece’de Sefaköy Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani fren yapan bir tırın konteynırından bağırışlar duyan vatandaşlar tırı durdu. Brandası açılan tır içerisinde taşınan demirlerin arasında sıkışmış vaziyette göçmen olduğu tahmin edilen 3 kişiye rastlandı. Demirler arasında sıkışan mültecilerin ağır yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları demirlerin arasından çıkarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre tır içerisinde incelemelerde bulundu. İlk ifadesinde mültecilerin konteynırda olduğundan habersiz olduğunu öne süren tır sürücüsü gözaltına alındı.


Bir görgü tanığı, “Tesadüfen geçerken sesi duyduk, tırı durdurduk. Brandayı yırttık, itfaiyeyi, ambulansı çağırdık” dedi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.




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