Bağlamanın ustası çıraklara ders verdi

Müzik duygu işi, güldürmezsen veya ağlatmazsan olmaz" dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği "Usta Çırak Buluşmaları" kapsamında bağlamanın ustası Mehmet Erenler, Esenler Sanat Evi (ESEV) Bağlama ve Şan öğrencileriyle bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Erenler, ESEV Bağlama Eğitmeni Hüseyin Yazan’ın sorularını cevapladı.

Sanatta insanlığa hizmet önemli

Sanatta insanlığa hizmetin önemli olduğunu belirten Mehmet Erenler, "Mütevazı bir yaşamım var, medyatik olmadım bugüne kadar. Sanat camiasında yaşımın elverdiği ölçüde TRT sanatçıları, mahalli sanatçılar, halk ozanları, İbrahim Tatlıses de dahil hepsi sazımın tellerinden, perdelerinden geçti. Hayatım alkol ortamında geçti ama sigaranın alkolün tadını bilmem, içeni de hor görmem. Hepimiz ayrı bir değeriz. Kimse kimin ne olduğunu bilemez. Halkıma, milletime layık olabilmek için çalıştım, önemli olan insanlığa hizmet" diye konuştu.

Güldürmez veya ağlatmazsan olmaz

Müzikte duygunun her şey demek olduğunu söyleyen usta sanatçı, "Biz sanatçılar çok duygusalızdır. Günlük yaşadıklarınız sazınıza, sözünüze, sesinize yansıyor. Bağlama bir eşlik sazı, soliste eşlik ediyor. Bağlamanın çıkardığı tını, çok renkli bir icra tekniğine sahip. Bu çalanla da alakalı bir durum, güldürmezsen veya ağlatmazsan olmaz. Müzik duygu işi. Duygu olmazsa müzik olmaz. Duygu da Allah vergisi" dedi.

Bağlamasını eline aldı ve anlattı

"Bağlamayı tanımamız lazım" diyen Erenler, bağlamanın tarihçesinden teknik özelliklerine kadar tüm detaylarını öğrencilerle paylaştı. Usta sanatçı daha sonra bağlamasını eline aldı ve "Dersini Almış da Ediyor Ezber", "Haydar Haydar", "Fidayda" türkülerini bağlaması eşliğinde seslendirerek, örneklerle bağlama çalmanın inceliklerini anlattı.