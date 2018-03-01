Bahattin Şimşek: “Yaptığımız hatanın farkına hemen varamıyoruz”

Hakem Bahattin Şimşek, Tam Saha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Futbol hakemliğinin hiç aklında olmadığını söyleyen Şimşek, “Babam emekli beden eğitimi öğretmeni. Spor onun da yaşam biçimiydi. Ama hakemlik benim hayalimde hiç yoktu. Kursa katıldım. İlk maça çıktıktan sonra bunun bırakılmayacak bir tutku olduğunu anladım. Bu seviyelere kadar gelebildim. Şu an bile yolun çok başındayım. Önümüzde uzun yıllar var. İnşallah bu kategorilerde uzun yıllar görev yapmak nasip olur” dedi.

“Hata yaptığımız zaman iyi maçlar unutuluyor”

Bir hata yaptığınız zaman, yönettiğiniz 10 iyi maçın unutulduğunu anlatan Bahattin Şimşek, “Fakat bu bir meslek. Hatalı maçlarımız da olabilir. İyi yönettiğimiz maçlar da olacaktır. Onlar daha fazla olacaktır. Bu duruma ister istemez kendimizi alıştırıyoruz. Bu işten maddi-manevi birçok kazancımız var. Mantalitemizi, kafa yapımızı ve hayatımızı hakemliğe adamış oluyoruz. Yaşantımızı buna göre şekillendiriyoruz” diye belirtti.

“Süper Lig, 1. Lig’e göre çok hızlı”

Süper Lig’deki en önemli farkın hız olduğunu söyleyen hakem Şimşek, “Oyuncular daha profesyonel. İlk maçıma çıktığım zaman 15 dakika nereye koşacağımı bilemedim. Oraya mı gideyim, diğer tarafa mı koşayım şaşırdım. Devre arasında ise daha rahat olmam gerektiğini düşündüm. Çıkıp daha rahat bir maç yönettim. Ligin son maçıydı. Oyuncularda da ’Hadi bitsin de tatile gidelim’ havası vardı. Süper Lig’de oyuncular kendilerine daha iyi bakıyor. Daha hızlı ve daha güçlüler. Mücadele dozu daha yüksek. Futbolu daha iyi biliyorlar. Neyin faul, neyin kırmızı kart, neyin ofsayt olduğunun çok çok daha iyi farkındalar. Kuralları neredeyse bizler kadar biliyorlar” şeklinde konuştu.

"Keşke hata yapmasaydım diye konuşuyorum"

Maçlarda keşke hata yapmasaydım diye gözlemci ile konuştuğunu belirten Şimşek, “Sizin de bildiğiniz gibi gözlemciyle birlikte maç sonu toplantısı yapıyoruz. O toplantıda yaptığımız iyi şeyleri değerlendiriyoruz. Yaptığımız hatanın farkına ise sıcağı sıcağına varmıyoruz. Fakat eve gidip dinlendiğimizde, ertesi gün bunun yanlış olduğunun daha net farkına varıyoruz. Elbette üzülüyoruz. ’Keşke yapmasaydık’ diyoruz. Fakat üzüntümüz de bir veya iki gün sürmeli. Maksimum iki gün olmalı. Bu hatanın sebebini bulmaya çalışıyorum. ’Ben bunu neden yaptım?’ diye soruyorum kendime. Bulduğum zaman da yaptığım hatayı ve sebebini yazıyorum. Bir sonraki maça çıkmadan da bu notlarımı okuyorum ve tekrar muhakeme yapıp maça hazırlanıyorum” ifadelerini kullandı.