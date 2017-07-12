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12 Temmuz 2017 14:33

Bahçe duvarından düşen atı vatandaşların çabası kurtardı

Sarıyer’de bahçe duvarından düşüp yaralanan ata vatandaşlar sahip çıktı.

Bahçe duvarından düşen atı vatandaşların çabası kurtardı

12 Temmuz 2017 14:33

Saatlerce ekiplerin gelmesini bekleyen vatandaşlar kendi yöntemiyle atı düştüğü yerden çıkardı.


Sarıyer Maden Mahallesi Kilyos Caddesi üzerinde bir arazide otlayan at, bahçe duvarından yol kenarındaki su kanalına düştü. 1 metrelik yükseklikten düşüp yaralanan at çaresiz bir şekilde hareketsiz beklemeye başladı. Zaman zaman çırpınıp doğrulmaya çalışan atı yoldan geçerken gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar ata ilk müdahaleyi kendileri yaptı. İtfaiye ve Sağlık ekiplerinin aranmasının ardından saatlerce ekipleri bekleyen vatandaşlar önce kendi çabalarıyla atı düştüğü su kanalından çıkarmaya çalıştı. Ardından olay yerine gelen Sarıyer Zabıta ekipleri ve yakınlarda bir klinikte çalışan veteriner hekim de kurtarma çalışmalarına katıldı. Uzun uğraşların ardından vatandaşların çabası sonuç verdi ve yaralı at düştüğü su kanalından kurtarıldı.


Vatandaşlar tarafından 4 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından olay yerine Veteriner Hizmetleri Ekipleri geldi. Ekiplerin gelmesiyle birlikte kamyonete konulan yaralı at tedavi edilmek üzere Kısırkaya Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.


Düşen atı tesadüfen yolda görüp yardıma gelen vatandaş Özkan Gürpınar, “Yaklaşık 3 saattir yetkililerden yardım bekliyoruz, kimse gelmedi. Her yeri aradık maalesef kimse yardım etmedi. Yukarıdan düşmüş, biz de gördük yardım ettik. İtfaiye ekipleri gelip sadece atın düştüğü yerdeki demirleri kesip gittiler” dedi.


Atı kurtarmak için seferber olan Veteriner Hekim Aslı Uğur Tekinel, “Genel durumunun kötü olduğunu ve hasta olduğunu düşünüyoruz. Zaten kocaman demirler var burada, o demirleri kırarak düşmüş. O demirler arka bacağını çizmiş durumda. Bacaklarını hareket ettiriyor ancak kaldırılması gerekiyor. Yaşını bilmiyorum ben kedi köpek veteriner hekimliği yapıyorum. 3 buçuk saat kadar oldu hala ekipler gelemedi. Benim kliniğim yakındı geldim ancak ekipleri hala bekliyoruz” ifadelerini kullandı.




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