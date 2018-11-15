Bahçeköy'de yağışın etkisiyle feci kaza

Bahçeköy'de şiddetli yağışın etkisiyle hızını alamayan bir araç, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç yoldan çıkarken, araç sürücüsü sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Bahçeköy yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, şiddetli yağışın etkisiyle hızını alamayarak İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan aracın sürücüsü, otomobilde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ekip gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile şoför sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın gerçekleşme anını anlatan İETT şoförü ise "Biz normal şekilde geliyorduk yolcumuzla beraber. Önümüzdeki araba hızlı geldiğinden yan geldi önüme direkt bize girdi. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı" şeklinde konuştu.

Olay yerindeki trafik akışı trafik polislerinin kontrolüyle sağlanırken, kazaya karışan araçların çekilmesi bekleniyor.