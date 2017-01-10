Bahçelievler Belediyesinden soğuktan etkilenen hayvanlara müdahale

İstanbul’da etkili olan soğuk günlerde hayvanları yalnız bırakmayan Bahçelievler Belediyesi ekipleri kafasından yaralanan bir kuşu ve soğuktan etkilenen bir kediyi veterinere götürerek tedavi ettirdi.

İstanbul’da etkili olan kar ve soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Karla mücadele çalışmalarını sürdüren Bahçelievler Belediyesi ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Hayvanları da soğuk günlerde unutmayan belediye ekipleri beslenmekte zorluk yaşayan kuşlar için belirli noktalara yem bıraktı. Soğuktan etkilenen bir kedi ve kafasından yaralanan bir kuş da hemen ekipler tarafından alınarak tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Yaralı hayvanlara veteriner hekim müdahale ederek tedavi altına aldı.

Bahçelievler Belediyesinde görevli veteriner hekim İbrahim Halil Karabağ, yaralı kuşun tedavisiyle ilgili, "Kuşumuzun kafasında yarası oluşmuş. Yara çevresini temizledik. Hayvanı 3-5 gün burada müşahede altında tutacağız. İyileştikten sonra tekrar doğal yaşamına bırakacağız" dedi.