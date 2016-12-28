Bahçelievler Kaymakamından İhlas Vakfı’na ziyaret

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İhlas Vakfı’nı ziyaret ederek vakıf yetkilileriyle bir araya geldi.

Vakfın İstanbul Yenibosna’da bulunan merkezinde gerçekleşen görüşmede İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay’a, mütevelli heyet üyeleri Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Tahsin Ekinci, Hukukçular Kulübü Başkanı Av. Arif Kılıçaslan ile diğer üyeler eşlik etti.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette vakıf başkanı Mehmet Okyay, Kaymakam Özyiğit’e vakfın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Okyay, İhlas Vakfının yurt içi ve yurt dışında, hayırseverlerin destekleriyle düzenlenen Ramazan ve Kurban organizasyonları ve diğer zamanlarda tertiplenen yardım kampanyaları ile on binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldığını ve dualarının alındığını söyledi.

Vakfın üniversite öğrencilerine sunmuş olduğu yurt hizmetlerinin önemli bir organizasyon olduğunun altını çizen Okyay, “Müslüman, bulunduğu ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez, dinin emirlerine uyar günah işlemez” ilkesi ile Türkiye genelinde 38 öğrenci yurdu, yurt dışında 17 öğrenci yurdu ile dört bin civarında öğrenciye hizmet verdiklerini kaydetti.

Okyay’ın verdiği bilgileri dikkatle dinleyen Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İhlas Vakfının çalışmalarını takdirle takip ettiğini vermiş oldukları hizmetlerle insanlık adına önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti.